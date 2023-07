Mundial Feminino 2023: Técnico da Zâmbia acusado de abuso sexual: Se ele quer dormir com alguém, você tem que dizer sim

Tele treinador do seleção feminina da Zâmbia foi acusado de abusar sexualmente de jogadores do time.

Há relatos de depoimentos que o ligam a uma série de incidentes envolvendo jogadores de futebol.

Bruce Mwape assumiu o comando da equipe em maio de 2018 e implementou mudanças no estilo de jogo, liderando Zâmbia à Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

Em setembro de 2022, a Associação de Futebol da Zâmbia (FAZ) anunciou que havia iniciado uma investigação sobre as alegações de abuso sexual.

“Se ele [Mwape] quer dormir com alguém, você tem que dizer sim”, disse um jogador anônimo ao Guardian. “É normal que o treinador durma com os jogadores do nosso time.”

Outra fonte indicou que os jogadores enfrentaram ameaças de punição se revelassem algo sobre os incidentes.

Jogadoras da seleção feminina da Zâmbia.

“Eles estão sendo ameaçados com ações punitivas se ousarem dizer qualquer coisa sobre o que aconteceu”, disse a fonte.

“A federação está fechando os olhos porque as mulheres tiveram bons resultados.

“É a maneira deles de mostrar ao público e às autoridades o sucesso e uma boa imagem. Mas nos bastidores é muito feio.”

Zâmbia estará no Grupo C da próxima Copa do Mundo. Eles farão sua estreia na Copa do Mundo no dia 22 de julho, contra o Japão.

A FIFA está ciente da situação e o The Guardian tentou entrar em contato Bruce Mwape sem sucesso.

“Embora não tenhamos registro de reclamações oficiais de ninguém sobre as denúncias, consideramos essas denúncias muito sérias e abrimos um inquérito sobre o assunto”, disse o secretário-geral da FAZ, Adrian Kashala, no comunicado.

“Vamos colaborar com o Serviço de Polícia da Zâmbia e outras partes interessadas relevantes para lidar com este assunto.”

Vale a pena notar que Dê a ele não é considerado o único treinador da Zâmbia envolvido em um caso de abuso sexual, como Kaluba Kangwamseleccionador nacional de sub-17, também está sob investigação.