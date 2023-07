Mundiale ABRE CARGOS presenciais e HOME OFFICE

A Mundiale, empresa que simplifica a relação entre marcas e consumidores, por meio de jornadas personalizadas em canais digitais, promovendo experiências memoráveis, está contratando novos funcionários em Belo Horizonte e de forma remota. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, conheça quais são as vagas ofertadas:

Analista de Mídia e Performance – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Analista de Mídias Sociais – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Conversational Designer – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Estágio de Produto – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Executivo (a) de Vendas – Belo Horizonte – MG – Efetivo: Identificar e qualificar oportunidades de negócio, visando garantir o atingimento das metas estabelecidas pela organização.

Mais sobre a Mundiale

Contando mais sobre a Mundiale, é interessante deixar claro que, com a união de pessoas, tecnologia e uma metodologia própria, revoluciona a relação entre marcas e consumidores, proporcionando interações mais humanas, assertivas e fluidas.

Além disso, vale ressaltar que a Mundiale está atuando há mais 20 anos. Ao todo, conta com uma equipe autêntica com mais de 1.000 colaboradores espalhados por 19 estados do Brasil.

Por fim, constrói junto ao cliente soluções para atendimento, vendas e relacionamento, de forma ágil e escalável, otimizando resultados para as empresas e aumentando o encantamento de todos os perfis de consumidores.

Como enviar o portfólio?

A candidatura em uma das vagas de emprego disponíveis ocorre de maneira fácil. Você só precisa acessar à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.

