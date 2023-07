Mural de Messi: como visitar a enorme parede de arte encomendada por David Beckham em Miami

David Beckham é indiscutivelmente mais animado do que qualquer um sobre de Lionel Messi chegada a Miami. Tanto assim, o MLS o co-proprietário da equipe encomendou um enorme mural de arte com a imagem do astro do futebol bem no coração de Miami (bairro de Wynwood).

Como Messi está definido para ser revelado em 16 de julho no DRV PNK Stadium do Inter Miami, é apenas uma questão de tempo até que muitos visitantes se reúnam para visitar a grande instalação de arte para homenagear quem a maioria considera o melhor jogador de futebol de todos os tempos.

Victoria Beckham compartilhou uma história do mural de arte encomendado por seu marido: uma enorme ode a Leo Messi.Instagram @victoriabeckham

Onde está localizado o mural de Messi em Miami?

Para encontrar o mural, é preciso ir até o bairro de Wynwood. Apesar de seu tamanho enorme, ainda pode não se destacar no moderno bairro de artes modernas da cidade. A parede com a imagem de Messi está localizada exatamente na 148 NW 28th St. Ela está localizada logo acima de um local de varejo e ao lado de um novo complexo de apartamentos.

O enorme mural de arte de Leo Messi pode ser encontrado na 148 NW 28th St., em Miami.Google Street View

Victoria Beckham, esposa de David, se emocionou com o último empreendimento artístico do marido no Instagram: “Chegou há poucos dias e foi direto ao assunto! Tem alguma coisa que ele não pode fazer?!”. A ex-estrela do Manchester United, Real Madrid e Galaxy ainda participou de sua criação, passando um pincel sob a supervisão do artista.

Argentinos reagem à transferência de Messi para o Inter Miami

O Beckham’s passará as próximas semanas em Miami, apesar de ser ‘baixa temporada’ devido às temperaturas quase recordes que atingem o sul da Flórida. No entanto, nada fará com que o orgulhoso co-proprietário não esteja nas arquibancadas para a estreia monumental de Leo Messi: o futuro maior superastro que já agraciou a MLS.