Mutirão para negociar dívidas começa nesta segunda-feira (24)

O mutirão de negociação de dívidas conhecido como ‘Renegocia!’ é uma iniciativa da Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com o objetivo de prevenir o superendividamento e auxiliar os consumidores na renegociação de suas dívidas de forma mais acessível, esse programa tem se mostrado uma excelente oportunidade para quem busca reorganizar suas finanças.

Quando e onde acontecerá o programa?

O mutirão ‘Renegocia!’ ocorrerá entre os dias 24 de julho e 11 de agosto. Durante esse período, serão disponibilizados atendimentos presenciais nos órgãos de defesa do consumidor em todo o país, como Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e associações. Além disso, os consumidores também podem utilizar o portal consumidor.gov.br para negociar suas dívidas de forma online.

Quem pode participar?

O mutirão ‘Renegocia!’ tem como foco principal os superendividados, ou seja, pessoas que possuem um nível de endividamento que ultrapassa sua capacidade de pagamento. No entanto, qualquer consumidor que possua dívidas em atraso pode participar, independentemente do valor da dívida ou da renda.

Quais dívidas podem ser negociadas?

Uma das vantagens do mutirão ‘Renegocia!’ é a abrangência das dívidas que podem ser negociadas. O programa engloba débitos com diferentes setores, como instituições financeiras, empresas de telefonia, água, energia elétrica, entre outros. Essa ampla cobertura visa fornecer suporte abrangente para os consumidores em diferentes áreas de endividamento.

Quais dívidas não podem ser negociadas?

Apesar da abrangência, algumas dívidas específicas não podem ser negociadas durante o mutirão ‘Renegocia!’. Entre elas, estão as dívidas relacionadas a pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário. É importante estar ciente dessas exceções ao buscar a renegociação de suas dívidas.

Como participar do ‘Renegocia!’?

Para participar do mutirão, é necessário procurar os órgãos de defesa do consumidor mais próximos de sua localidade durante o período de realização do programa, de 24 de julho a 11 de agosto. É importante levar seu documento pessoal e os contratos das dívidas. Caso não possua os contratos, é possível apresentar outros documentos que comprovem o débito, como faturas e comprovantes de pagamento.

Benefícios de participar do mutirão



Ao participar do mutirão ‘Renegocia!’, os consumidores terão a oportunidade de renegociar suas dívidas de forma mais favorável. Durante as negociações, poderão obter condições especiais de pagamento e até mesmo descontos. Além disso, no caso de superendividamento, terão acesso a informações e tratamento adequado para cada caso, visando a reorganização de suas finanças de forma mais saudável.

Mínimo existencial e sua relação com o mutirão

O mínimo existencial é um conceito importante relacionado ao mutirão ‘Renegocia!’. Trata-se da renda mensal mínima do consumidor, que equivale a R$ 600, conforme determinado pelo Decreto 11.567/2023. Em casos de superendividamento, esse valor de renda é preservado, garantindo que o consumidor tenha o mínimo necessário para sua subsistência. O mutirão busca assegurar esse direito e auxiliar os consumidores a reconstruírem sua cidadania.

Negociações abrangentes

Diferente de outras iniciativas, o mutirão ‘Renegocia!’ não se restringe apenas a dívidas com instituições financeiras. Ele abrange débitos com diversos setores, como mencionado anteriormente. Essa abrangência visa atender às diferentes necessidades dos consumidores, proporcionando um espaço de negociação mais amplo e completo.

Documentos necessários

Para participar do mutirão ‘Renegocia!’, é indispensável levar seu documento pessoal e os contratos das dívidas. Caso não possua os contratos, é possível apresentar outros documentos que comprovem o débito, como faturas, comprovantes de pagamento, entre outros. É importante estar preparado e organizar a documentação necessária para facilitar o processo de renegociação.

Diferença entre o Renegocia! e o programa Desenrola Brasil

É importante destacar a diferença entre o mutirão ‘Renegocia!’ e o programa Desenrola Brasil, outra iniciativa do governo federal voltada para a negociação de dívidas. Enquanto o Desenrola Brasil tem como foco principal a negociação de dívidas de até R$ 5 mil, com renda do consumidor limitada a R$ 20 mil, o Renegocia! abrange dívidas de diversos valores e não impõe restrições de renda pessoal. Além disso, as negociações no Renegocia! são acompanhadas e monitoradas pelos órgãos de defesa do consumidor.

Como negociar no portal consumidor.gov.br

Para aqueles que desejam participar do mutirão ‘Renegocia!’ de forma online, é possível utilizar o portal consumidor.gov.br. Acesse o portal usando sua conta Gov.br prata ou ouro e selecione o credor para formalizar o pedido. No campo “Problema”, escolha a opção “Renegociação/parcelamento de dívida”.

Na descrição da reclamação, informe que deseja participar da ação de renegociação de débitos. A partir daí, interaja com a empresa, anexe documentos, tire dúvidas e, se necessário, complemente a reclamação.

Não deixe essa oportunidade passar! Participe do mutirão ‘Renegocia!’ e aproveite os benefícios de renegociar suas dívidas de forma acessível. Previna o superendividamento e reconstrua sua cidadania.