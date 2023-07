Nagumo ABRE CARGOS em seis diferentes cidades

Conheça a lista de oportunidades e não perca tempo!

O Nagumo, famosa rede de supermercados fundada em 1962, cujo objetivo é atender as necessidades dos clientes das periferias da grandes cidades, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Quer dizer, caso você esteja buscando um novo posicionamento no mercado, veja quais são os postos de trabalho:

Operador de Supermercado – Frios – Guarulhos – SP – Padaria;

Balconista de Peixaria – Guarulhos – SP – Açougue;

Ajudante de Padaria – Guarulhos – SP – Padaria;

Ajudante de Cozinha – Guarulhos – SP – Cozinha;

Ajudante de Confeitaria – Guarulhos – SP – Confeitaria;

Fiscal de Loja – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Balconista de Açougue – Guarulhos – SP – Açougue;

Fiscal de Loja – Atibaia – SP – Lojas / Shopping;

Operador de Supermercado – Atibaia – SP – Lojas / Shopping;

Operador de Supermercado – São Paulo – SP – Lojas;

Operador de Supermercado – Osasco – SP;

Operador de Supermercado – Lorena – SP, Santo André – SP e Mogi das Cruzes – SP;

Ajudante de Confeitaria – SP – Confeitaria.

Mais sobre o Nagumo

Sobre o Nagumo, podemos frisar que a rede conta com 54 lojas localizadas em 15 cidades. A rede de supermercados Nagumo é uma empresa profissionalizada, que busca hoje em primeiro lugar a satisfação dos seus clientes, tanto em relação a qualidade quanto no preço.

A prioridade é fornecer um bom atendimento em todos os setores de seus estabelecimentos, criando uma relação de confiança entre a empresa, os colaboradores e os clientes. Por fim, tem a missão de fornecer aos clientes mercadorias de boa qualidade a preços justos em ambiente agradável e prazeroso para suas compras.

Como enviar o currículo?

Agora que as vagas do Nagumo já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!