Namorada de Dennis Rodman diz que ela era contra a ideia de tatuagem no rosto, ‘Ele é louco!’

Dennis Rodman a namorada de diz que a nova tatuagem no rosto da lenda da NBA com um retrato dela não foi ideia dela … explicando para TMZ Sports que quando ele disse a ela que queria pegá-lo, ela pensou que ele era “louco !!!”

Rodman e sua namorada, Yella Yella falou tudo sobre a nova arte cerca de 24 horas depois que a ex-estrela do Bulls a fez … e os dois deixaram claro para nós que o Worm não foi influenciado por ninguém além de si mesmo quando decidiu colocar a tinta. sua bochecha.

Rodman, no entanto, disse que estava com a ideia assim que surgiu em sua cabeça … explicando: “Esta é minha última dança com uma mulher”.