Namorado de Keke Palmer sofre bullying nas redes sociais por envergonhar a roupa dela em público

Tele termo ‘vilão‘ se aplica a uma mulher extremamente bonita que também é altamente confiante em si mesma, isso definitivamente se aplica a atriz, cantora e personalidade de TV Keké Palmer. Ela está atualmente em um relacionamento com Darius Daulton, que também é seu pai bebê. Nesse relacionamento, é seguro dizer que Keke Palmer é o ganha-pão. Este é o exemplo mais recente de um homem que não consegue lidar com um vilão certificado. No vídeo que circulou na internet, Keke curtia um Usher ao lado do palco do show quando a estrela do R&B se aproximou. Ele serenou Keke Palmer na frente de todos no local enquanto ela usava uma roupa transparente, isso desencadeou o ciúme do namorado.

No que provavelmente pode ser considerado o maior erro de sua vida, Daulton decidiu envergonhar publicamente a própria namorada, dizendo-lhe que aquela roupa não é boa porque ela é mãe. E isso, senhoras e senhores, é o exemplo perfeito de um homem inseguro que simplesmente não consegue lidar com um vilão. Ele tentou explicar sua reação a esse vídeo, mas foi ainda pior porque as pessoas online não aceitaram nada disso. Eventualmente, Daulton decidiu fechar todas as suas contas de mídia social devido a toda a trollagem que estava enfrentando em todas as mídias sociais. Ainda não está claro se Keke Palmer vai continuar namorando com ele, mas ela definitivamente não estava feliz com o que aconteceu.

Keke Palmer responde à vergonha do namorado

Embora ela nunca tenha mencionado a humilhação pública de seu namorado sobre ela, Keke Palmer postou mais algumas fotos com essa roupa. Mas, na realidade, todos nós sabemos que o homem estava apenas se sentindo inseguro sobre como Usher estava fazendo uma serenata para sua namorada. Keke escreveu o seguinte: “Gostaria de ter tirado mais fotos, mas estávamos atrasados! Estou dizendo a vocês agora, se você ainda não viu Usher VOCÊ DEVE IR!! ELE FOI TÃO FABULOSO!! Dando teatro, Atlanta downnn, dicas e truques e absolutamente icônicos. Eu estava verdadeiramente inspirado como artista. Eu gritei algumas bundas em espadas também! Onde está aquela foto de nós todos juntos com o próprio rei?”