NÃO COMPRE antes de saber DISSO

Comprar um celular usado pode ser bastante econômico, principalmente quando se busca um modelo de alta qualidade com um orçamento limitado. No entanto, essa tarefa exige cuidado para evitar adquirir um dispositivo roubado, com problemas de funcionamento ou sem acessórios essenciais.

Escolha uma plataforma confiável de venda

Antes de iniciar a sua busca, identifique uma plataforma confiável onde os celulares usados são vendidos. No Brasil, existem diversas opções de marketplaces, como a OLX, Mercado Livre e Shopee. Lembre-se, a segurança deve ser a sua principal prioridade ao comprar um celular usado.

Verifique o estado físico do aparelho

Uma vez que você encontrou um celular que lhe interessa, o próximo passo é verificar o estado físico do aparelho. Procure por arranhões na tela, marcas de impacto no corpo do dispositivo e verifique se as lentes da câmera estão intactas. Qualquer dano às lentes pode afetar a qualidade das fotos.

Confira o número IMEI do aparelho

O número IMEI é uma identificação única para cada celular. Verificar este número pode ajudar a determinar se o celular está em situação regular, ou seja, não é roubado ou falso. Para verificar o IMEI, solicite ao vendedor que forneça o número e faça a consulta no site “Celular Legal” da Anatel.

Como Verificar número IMEI?

1. Visite o site “Celular Legal” da Anatel

2. Clique em “Verificar situação”

3. Clique em “Consulte Aqui a situação do seu Aparelho Celular”

4. Digite o número IMEI

5. Clique em “Consultar”

Teste a funcionalidade do aparelho

É crucial testar a funcionalidade do celular antes de finalizar a compra. Certifique-se de que todos os botões funcionam corretamente e a tela responde ao toque. Além disso, verifique as saídas de áudio e as entradas do celular, incluindo a porta de carregamento e a entrada do chip.

Verifique a saúde da bateria



A saúde da bateria de um celular usado é um fator essencial a considerar antes de fazer a compra. Com o tempo, a capacidade da bateria de reter carga diminui, portanto, é essencial verificar o estado da bateria. No iPhone, você pode verificar isso nas configurações, enquanto nos celulares Android, você precisará baixar um aplicativo como o Accubattery.

Verifique a nota fiscal original

Solicite ao vendedor a nota fiscal original do aparelho. A nota fiscal é uma prova de que o celular foi adquirido legalmente e também pode conter informações importantes, como o número IMEI, o valor original e se o telefone foi comprado no Brasil.

Confira os acessórios que acompanham o aparelho

Antes de comprar um celular usado, verifique quais acessórios acompanham o aparelho. Esses acessórios devem ser originais e evitar comprar um aparelho que venha com um carregador de outra marca ou sem certificação.

Negocie o preço

Dependendo do estado do celular usado, você pode negociar o preço com o vendedor. Se o aparelho estiver faltando algum item essencial, como o carregador ou os fones de ouvido, tente negociar um desconto.

Considere a garantia

Verifique se o celular usado ainda está na garantia. A nota fiscal pode ajudar a determinar isso. Caso o vendedor não possa fornecer a nota fiscal, pode ser melhor reconsiderar a compra.

Finalize a transação em um local público

Por último, mas não menos importante, ao finalizar a compra, prefira fazê-lo em um local público. Isso não só garante a sua segurança, mas também permite a você inspecionar o celular usado pessoalmente antes de fazer a transação.

Comprar um celular usado pode ser uma excelente maneira de economizar dinheiro, mas é essencial ter cuidado. Seguindo este guia, você pode evitar problemas e garantir que está fazendo uma compra segura e satisfatória.