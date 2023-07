Não entre em pânico com as manchas em roupas coloridas: veja como removê-las

Manchas em roupas coloridas podem ser um verdadeiro pesadelo para qualquer pessoa. Felizmente, existem maneiras de remover manchas em roupas coloridas sem danificar a cor ou o tecido. Neste artigo, discutiremos algumas técnicas simples para remover manchas de roupas coloridas e garantir que sua roupa fique como nova.

Às vezes, você pode achar que uma mancha é impossível de remover, e simplesmente jogar fora de uma peça de roupa. Esta atitude não é uma boa opção! A primeira coisa a lembrar quando se trata de removê-las a rapidez é fundamental. Quanto mais tempo a mancha ficar na roupa, mais difícil será removê-la.

Por isso, é importante agir rapidamente assim que notar uma mancha. Além disso, é importante saber que diferentes tipos de manchas exigem diferentes métodos de remoção. Portanto, é importante identificar qual o tipo antes de tentar removê-la.

Há uma série de truques que você pode usar para evitar que suas roupas fiquem sujas ou gastas ao tentar remover a sujeira, desde usar um sabão de alta qualidade até garantir que você não deixe de molho por mais de 45 minutos.

Tipos comuns de manchas em roupas coloridas

Manchas de comida, bebida, maquiagem e suor são algumas das manchas mais comuns em roupas coloridas. Embora elas possam ser difíceis de remover, existem maneiras de fazê-lo sem danificar a cor ou o tecido da roupa.

Para manchas de comida e bebida, é importante agir rapidamente e remover o excesso de líquido ou comida com uma colher, ou toalha de papel. Em seguida, aplique uma solução de detergente líquido e água morna na mancha e esfregue suavemente com uma escova de dentes velha. Deixe a solução por cerca de 15 minutos antes de lavar a roupa normalmente.



Você também pode gostar:

Como fazer o pré-tratamento de roupas coloridas antes da lavagem?

Antes de lavar roupas coloridas, é importante tratar com antecedência para remover manchas difíceis. Existem muitos produtos de pré-tratamento disponíveis no mercado, mas você também pode usar produtos domésticos comuns para remover manchas.

Para manchas de suor, por exemplo, você pode misturar bicarbonato de sódio e água para fazer uma massa e aplicar na mancha antes de lavar a roupa normalmente. Para manchas de maquiagem, você pode aplicar um pouco de álcool isopropílico na mancha e deixar agir por alguns minutos antes de lavar a roupa normalmente.

Use itens domésticos para remover

Alguns itens domésticos comuns podem ser muito eficazes na remoção de manchas de roupas coloridas.

Usar água fervente é um conselho comum. Para fazer isso, basta colocar um pouco de álcool na área a ser limpa, e em seguida, ferva um pouco de água e coloque a roupa na água fervendo. Apenas cinco minutos de fervura é tudo o que é necessário para remover a mancha, deixar mais tempo e o tecido pode ser arruinado.

O vinagre branco, por exemplo, é um excelente removedor de manchas e também ajuda a manter as cores da roupa vivas. Basta adicionar um pouco de vinagre branco à água de enxágue para remover manchas e manter os núcleos vibrantes.

Outro item doméstico útil é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio pode ser adicionado ao detergente líquido para uma limpeza mais profunda ou usado como pasta para pré-tratar manchas difíceis.

Dicas para remover manchas persistentes de roupas coloridas

Algumas manchas podem ser mais difíceis de remover do que outras. Para manchas persistentes, é importante ser paciente e seguir as etapas corretas. Uma técnica útil é deixar a roupa do molho em uma solução de detergente líquido e água morna por algumas horas antes de lavá-la normalmente.

Se a mancha ainda estiver presente após a lavagem, você pode tentar aplicar uma solução de água-oxigenada e água na mancha e deixar agir por alguns minutos antes de lavar novamente. Lembre-se de sempre testar em uma área discreta da roupa antes de aplicar qualquer solução de remoção de manchas.

Dicas finais para a remoção bem-sucedida

Em suma, remover manchas de roupas coloridas pode parecer difícil, mas é possível com as técnicas certas. É importante agir rapidamente, identificando o tipo de mancha e usando os produtos adequados para removê-la.

Além disso, pré-tratar a roupa antes de lavá-la pode ajudar a remover manchas difíceis. E, finalmente, lembre-se de que algumas manchas podem ser mais difíceis de remover do que outras, mas seja paciente e seguir as etapas corretas pode ajudar a garantir uma remoção bem-sucedida.

Agora você está pronto para remover manchas em roupas coloridas como um profissional. Lembre-se dessas dicas úteis e nunca mais entre em pânico quando se deparar com uma mancha em sua roupa favorita.