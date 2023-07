A educação infantil é um pilar fundamental para o desenvolvimento saudável e integral das crianças, proporcionando-lhes um ambiente adequado para estimulação, socialização e aprendizagem.

Não há vagas! FGV aponta que 2,5 milhões de crianças estão fora da creche

No entanto, no Brasil, ainda enfrentamos desafios significativos no acesso a creches e pré-escolas, como revelado por um recente levantamento realizado por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Entenda os dados alarmantes que apontam para cerca de 2,5 milhões de crianças de 2 e 3 anos de idade que estão fora da creche e pré-escola no país, bem como a paralisação de mais de 1,2 mil obras dessas instituições, além de analisar as perspectivas e esforços para solucionar esse problema.

O desafio da educação infantil no Brasil

De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente, crianças de 2 e 3 anos não estão matriculadas em creches, o que é um grande problema nacional. Isso porque o número de 2,5 milhões de crianças que não encontram vagas é extremamente preocupante. Pois priva essas crianças de uma oportunidade essencial de desenvolvimento cognitivo, emocional e social.

Além disso, os dados também revelam que, no ano passado, apenas 30% das crianças de até 3 anos estavam matriculadas em creches, representando um aumento em relação ao histórico anterior.

Já em 2010, menos de 13% das crianças dessa faixa etária estavam matriculadas, tornando o cenário atual, embora ainda baixo, o melhor da série histórica.

Metas estabelecidas e desafios na implementação

O Plano Nacional de Educação (PNE) estabeleceu a meta de que os municípios e estados deveriam garantir a matrícula de 50% das crianças de 0 a 3 anos em creches e pré-escolas. No entanto, o levantamento mostra que grande parte dos estados e municípios ainda está distante de alcançar essas metas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do país.

Conforme informações oficiais, a economista do Ibre/FGV, Janaína Feijó, destaca que é necessário um esforço conjunto e maior investimento por parte das esferas governamentais para viabilizar a oferta de vagas adequadas para essa faixa etária.

Perspectivas e esforços para solucionar o problema

Em meio a esse cenário desafiador, algumas iniciativas têm sido tomadas para melhorar o acesso à educação infantil no Brasil. Segundo informações do Portal g1, a prefeitura de Itapevi, na Grande São Paulo, está construindo duas novas creches, uma delas no bairro das mães que não conseguiram vaga para seus filhos.



Além disso, aguarda verba do governo federal para construir mais cinco unidades e planeja abrir mil vagas no próximo ano em parceria com organizações sociais. Já em Teresina, onde uma creche teve a obra paralisada, a prefeitura abriu outro processo licitatório para retomar os trabalhos, demonstrando esforços para suprir a demanda por vagas nesta região.

Um direito da criança e uma segurança para os responsáveis

No Distrito Federal, o governo local afirmou que a creche em questão está 60% pronta e que a Secretaria de Educação está empenhada em atender à demanda por vagas. De modo geral, o acesso à educação infantil é um direito básico de todas as crianças e essencial para o desenvolvimento do país.

No entanto, os dados apresentados revelam a urgente necessidade de aprimorar e expandir a oferta de creches e pré-escolas no Brasil, especialmente nas regiões mais vulneráveis. Dessa forma, é fundamental que os governos, em todas as esferas, trabalhem em conjunto com a sociedade para garantir que todas as crianças tenham acesso a um ambiente educacional adequado.

Assim, permitindo que elas cresçam com oportunidades de aprendizado e crescimento pleno, construindo um futuro mais próspero para toda a nação. Principalmente porque a vaga na creche permite que o responsável pelo menor se disponibilize ao mercado de trabalho. Desse modo, todo esse fluxo reflete na economia do país, seja de forma direta ou indireta.