‘Não sou racista’ afirma mulher filmada gritando com família latina em piscina no Colorado

A discussão acalorada entre um Mulher branca e um família latina tornou-se violento na piscina de um complexo de apartamentos no Colorado perto do Quatro de julho, de acordo com um vídeo viral e um relatório do Correio diário.

O vídeo, postado em TikTok por Série Jadeshows Blair Featherman49 anos, consultor de arte, lançando insultos raciais na família, chamando-os “lixo“, “Classe baixa“, e “nojento“. Ela também os acusou de ter um “f-king festa mexicana em uma piscina” e disse-lhes para voltar para Denver.

Featherman afirmou que o vídeo era “editado enganosamente” e que ela não era racista. Ela disse que confrontou a família porque eles estavam quebrando as regras do complexo por ter muitos convidados na piscina. Ela também alegou que a família a atacou primeirocom uma mulher puxando o cabelo com tanta força que sua unha artificial quebrou.

Nenhuma evidência de agressão, nenhuma acusação arquivada

No entanto, o vídeo não mostra nenhum altercação física entre Featherman e a família. Mostra apenas Featherman tentando pegar o telefone que a estava gravando e continuando a discutir com o grupo em uma espreguiçadeira. Ela admitiu que deveria ter mantido a calma em vez de desencadear seu discurso.

O Departamento de Polícia de Lakewood respondeu ao incidente, mas nenhuma acusação criminal foi apresentada, o correio relatado. O Alta Montanha Verde complexo de apartamentos não comentou o assunto.