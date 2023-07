Naomi Osaka, Cordae Bem-vindo, menina, somos oficialmente pais!

Naomi Osaka dar Cordas o pacotinho de alegria de está aqui – o rapper “Gifted” anunciou em um show recente que a superestrela do tênis deu à luz seu primeiro filho!!

O talentoso MC compartilhou as grandes novidades em seu show em Calgary… dizendo à multidão que ele é oficialmente um papai orgulhoso.

Lembre-se, Osaka anunciou que estava esperando um filho com Cordae, compartilhando um ultrassom no Instagram em janeiro … e os dois apresentaram um luxuoso tema rosa chá de bebê apenas no mês passado.