Nate Diaz critica os críticos dizendo que ele teve danos cerebrais por causa das lutas: ‘Eu tenho falado assim o tempo todo, filho da puta’

Nate Diaz tem um problema com quem diz que absorveu muito dano em sua carreira.

Embora o veterano de 38 anos tenha sido frequentemente celebrado por sua durabilidade e resistência, Diaz refuta as alegações de que ele é muito atingido ou que já está sofrendo efeitos nocivos de uma longa carreira em esportes de combate. Após sua saída do UFC no ano passado, Jorge Masvidal o chamou de “vegetal limítrofe”, afirmando que a fala de Diaz havia sido afetada pelos anos passados ​​comendo golpes no octógono.

Em resposta, Diaz não se dirigiu a Masvidal ou a qualquer outra pessoa pelo nome, mas obviamente está ouvindo as críticas dirigidas a ele.

“Eu realmente não estou comendo ponche como eles dizem”, disse Diaz durante O Show de Pat McAfee. “Eu sangro por causa dos antebraços e cotovelos e me corto, mas como eu disse, eu estive em uma academia de boxe e pode não parecer, mas eu dou muitos desses socos que qualquer um acerta. meu. Eu não estou apenas entrando como um idiota em socos. Eu nunca fui nocauteado. Eu nunca estive realmente estupefato ou nada.

“Esses filhos da puta estão falando sobre como eu falo e eu tenho a porra do CTE ou algo assim. Eu sou como mano, eu tenho falado dessa maneira o tempo todo. Não tem nada a ver com apanhar ou nada disso. Estou mais inteligente agora do que nunca.”

Enquanto se prepara para sua próxima luta contra Jake Paul em agosto, que será sua estreia profissional no boxe, Diaz admite que está muito mais saudável agora do que durante sua carreira no MMA, porque não está colocando tanto desgaste em seu corpo.

Claro, Diaz reconhece que ainda está absorvendo a punição por meio do boxe, mas está se sentindo ótimo depois de colocar todo o seu foco em lançar as mãos, em vez do treino de corpo inteiro exigido por seu antigo trabalho no UFC.

“Eu não estou lutando e fazendo todo o grappling, há muito menos desgaste, então me sinto muito bem”, disse Diaz. “O boxe ainda é um esporte perigoso. Estou lutando boxe com caras grandes e você não quer tocar o sino e levar muitas pancadas na cabeça. É diferente do MMA porque há muito headhunting acontecendo, mas há muito menos desgaste no meu corpo, com certeza.”

Diaz também entende que, assim como no MMA, basta um único soco para alterar o rumo de uma luta no boxe, por isso ele está concentrado em não ser atingido.

“Eu sinto que toda luta é muito foda”, explicou Diaz. “Alguém está atacando você com as mãos e as pernas ou o que quer que seja. Estou sempre ciente de que posso ser nocauteado a qualquer momento e é isso que me faz treinar mais forte do que a maioria das pessoas.

“Eu acho que estou apenas consciente disso. Essa é a razão pela qual eu permaneço consciente de qualquer maneira.”

Pelo que parece, Diaz está se preparando para todos os cenários possíveis em sua luta com Paul, que foi recentemente alterada de 8 para 10 rounds. É a primeira vez que Paul foi escalado para uma luta de 10 rounds e ele sempre falou sobre como a prorrogação é um dos maiores pontos fortes de Diaz com seu cardio e condicionamento.

Diaz definitivamente concorda, especialmente com o ritmo implacável que ele estabelece e espera esgotar Paul antes que o sino final soe.

“Quantos [rounds] como é preciso [to get a finish], mas vou te dizer que quanto mais demorar, vou me certificar de que seja um inferno o tempo todo ”, disse Diaz. “Acho que ele tem uma longa noite pela frente. Eu também, mas não tenho medo disso. Estou pronto para o rock and roll.”