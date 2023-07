NBA fica dura com a ameaça de Lillard de não jogar por nenhum time que não seja o Miami Heat

TA NBA emitiu um aviso para todas as 30 equipes, afirmando que qualquer jogador que publicamente ou em particular sugerir que não honrará seu contrato se for negociado com uma equipe indesejável pode enfrentar ação disciplinar.

Damian LillardO caso de é citado como exemplo. lillard e seu agente, Aaron Goodwindeixou claro que o jogador quer ingressar no calor de Miamie eles desencorajaram outras equipes de negociar por ele.

Lillard sobre vitória na competição de 3 pontos da NBA em Utah: “Estou feliz que isso aconteceu aqui”LAPRESSE

No entanto, ambos lillard e seu agente mais tarde garantiu à NBA que cumpriria suas obrigações contratuais, não importa onde fosse negociado.

O sindicato dos jogadores da NBA (NBPA) também foi informado sobre a situação e foi avisado de que comentários públicos ou privados semelhantes serão tratados com severidade.

Lillard se mudará para o Miami Heat?

lillardque passou toda a sua carreira de 11 temporadas com o Portland Trail Blazersexpressou seu desejo de ser negociado em 1º de julho.

Espera-se que o comércio seja complicado devido a lillardo status de uma das estrelas da NBA e seu alto salário.

Enquanto isso, o gerente geral dos Blazers, Joe Croninreconheceu que o processo pode levar um tempo considerável.

“Seremos pacientes”, observou.

“Vamos fazer o que é melhor para nossa equipe. Vamos ver como isso acontece.

“Se leva meses, leva meses.”