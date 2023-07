NBA instaura nova regra: faltas técnicas por flop são aprovadas

Tele NBA anunciou um desenvolvimento significativo na terça-feira em relação ao infame ato de flop.

O Conselho de Governadores da NBArespondendo a uma onda crescente de insatisfação de torcedores e times sobre o fracasso dos jogadores, confirmou uma mudança de regra que categorizará o fracasso como uma falta técnica para a temporada 2023-24.

A nova decisão passará por um período inicial de testes de um ano.

Em termos práticos, isso significa que quando um oficial reconhece uma instância de flop – que o NBA descreve como “uma ação que parece razoavelmente projetada para levar os árbitros a penalizar outro jogador com uma falta” – o jogador culpado será atingido por uma falta técnica não antidesportiva. Isso resultará na concessão de uma tentativa de lance livre para a equipe adversária.

Devido à natureza específica da falta técnica, nenhum jogador será expulso de um jogo por infrações de flop. Além disso, os árbitros não precisarão interromper o jogo para chamar um flop; eles podem atrasar a chamada até a próxima paralisação e, em seguida, cobrar a penalidade do jogador infrator.

O NBA também esclareceu que os árbitros podem marcar uma falta e um flop simultaneamente durante a mesma jogada.

Além disso, a NBA está implementando outra regra que permite que os treinadores tenham um segundo desafio se o desafio inicial for bem-sucedido.

Antes disso, o flop geralmente recebia uma advertência, seguida de multas crescentes que variavam de US$ 5.000 a US$ 30.000. Tais penalidades raramente eram impostas. No entanto, com a reclassificação do flop como falta técnica, as multas existentes para faltas técnicas agora abrangerão as ofensas de flop.

A nova regra já foi implementada na Summer League

O NBA já havia pilotado esta regra no Liga de Verão. Lester Quinones, do Golden State Warriors, foi o primeiro jogador a sentir o impacto dessa regra ao ser penalizado por um flop durante uma pausa no jogo.