NBA Rumores Celtics: Quais são as grandes mudanças que provavelmente acontecerão no time?

EUt foi um ano tumultuado para o celtas de Bostonprimeiro dispensando o ex-treinador Fazendo Udoka e então ficando aquém de seu potencial nos playoffs.

Antes de 2023 NBA temporada, o Celtics espera uma melhora e, mais uma vez, retornar às finais da NBA, mas isso é realista?

Terá que haver mudanças para que isso aconteça, especialmente com um número preocupante de contratos sendo encerrados.

Com a entressafra em pleno andamento, o Celtics está sendo vinculado a muitos jogadores, incluindo alguns nomes de grande sucesso.

Quem o Boston Celtics está tentando recrutar?

1. Damian Lillard

Com o jogador superstar tendo submetido um pedido oficial de troca ao Portland Trail Blazers, Lillard é visto como oficialmente no mercado. Será preciso um pacote todo-poderoso para garantir uma troca para ele, mas Jayson Tatum está supostamente em uma campanha de recrutamento para tentar persuadi-lo a vestir o Green of Boston.

Embora tenha acabado de completar 33 anos, Lillard continua sendo um dos jogadores de maior impacto na NBA e tem sido incrível em Portland. Um potencial ponto de discórdia pode vir com o fato de Lillard ter nomeado o calor de Miami como seu destino preferido.

2. Myles Turner

Adicionar qualidade na posição central está na agenda de Boston. Robert Williams III tem qualidades defensivas de elite, mas não está disponível com frequência suficiente para um time que quer ganhar uma ficha. Ele é uma moeda de troca valiosa e pode tentar o Indiana Pacers a deixar Turner ir.

Quem é o Boston Celtics considerando negociar?

1. Payton Pritchard

O armador é um jogador talentoso, mas as dificuldades de convocação são uma realidade para o Celtics e sacrifícios precisarão ser feitos. Pritchard deve prorrogar em um ano, então faria sentido para eles movê-lo por valor agora, antes que isso se torne um problema urgente, já que eles não pode se dar ao luxo de contratá-lo novamente.

2. Robert Williams III

Novamente, este é um movimento realmente difícil de fazer. O Celtics sabe que, quando Williams está saudável, ele é tão bom quanto qualquer outro jogador da NBA.

Ele é uma potência com instintos defensivos fenomenais, mas se não estiver na quadra, não vale nada para o time. Os jogadores geralmente ficam frustrados com lesões repetidas e podem procurar se mover e trabalhar com um novo departamento de condicionamento físico em outra franquia. Tal comércio poderia agradar a todos em 2023.