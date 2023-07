NBA Summer League, a competição “mentirosa”: apenas três MVPs foram All-Stars

Victor Wembanyama impressionado em seu primeiro gosto da NBA. Depois de um início inconsistente, o francês estreou em seu segundo jogo na NBA com 27 pontos, 12 rebotes, 1 roubo de bola e 3 bloqueios. Assustador para o resto? Relativo.

É o NBA Summer League, uma competição que pouco ou nada tem a ver com a realidade. Ou assim diz a história, com apenas três jogadores coroados MVP do torneio de verão desde 2006, tendo jogado no All-Star Game regular: Blake Griffin (2009), John Wall (2010) e Damian Lillard (2012).

Na lista de grandes jogadores da Summer League, há casos de todos os tipos e condições.

O primeiro foi Randy Foye (2006), com apenas duas participações vitalícias no Playoff. 2007 foi levado por Nate Robinson, que embora tenha momentos de brilhantismo como aqueles Playoffs de 2013 com os Bulls ou aquela enterrada contra Dwight Howard, nunca alcançou o que prometia.

Ou algum desconhecido, como o de 2012 Josh Selby que acabou na liga lituana.

Wembanyama, em ação.LAPRESSE

Isso também acontece com times campeões. Um caso relevante foi o Los Angeles Lakerscampeões da edição de 2017 na final contra o Portland Trail Blazers no qual Kyle Kuzma marcou 30 pontos e pegou 10 rebotes.

Nesse esquadrão havia outros jogadores atuais da NBA como Ivica Zubac, Matt Thomas, Brandon Ingram, Josh Hart, Alex Caruso, Thomas Bryant e Lonzo Ball.

Na NBA, o fracasso foi a nota dominante com o ouro e o roxo, com duas temporadas de derrotas (35-47 e 37-45). Tinha que ser uma mega transferência no verão de 2019 em que Ingram, Bola e Hartjogadores-chave naquela Summer League, saíram em troca de Anthony Davis que fez os Lakers campeões na bolha de Orlando.

Kuzma, também MVP.LAKERS

Mesmo o pior número 1 da história…

A Summer League difere tanto da realidade que chega a atingir o número 1 do draft. O animal tem um espelho para não se olhar Anthony Bennetto pior número 1 de todos os tempos.

O canadense jogou sua primeira Summer League como uma escolha de primeira rodada e teve uma média impressionante de 16,1 pontos e 9,4 rebotes para o Cavs. Ninguém na NBA se lembra de bons jogos dele.

“Acho que ainda posso fazer mais para ajudar mais o meu time, temos que continuar aprendendo. Tem mais espaço, você vai mais rápido. Sou alvo de muitas faltas. O importante ainda é a minha capacidade de me equilibrar, tanto na quadra e com meu corpo”, analisou ‘wemby‘ depois de sua primeira noite. Ele também sabe o que é uma “competição enganosa” e o que não é.