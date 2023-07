Neal McDonough é parado pela polícia e diz que estava procurando uma casa

Neal McDonough pode precisar de um corretor de imóveis … descobrimos que ele foi parado e interrogado pelos delegados do xerife enquanto dirigia e batia nas portas, mas ele diz que estava apenas procurando por sua próxima casa.

Fontes policiais disseram ao TMZ … o Departamento do Xerife do Condado de LA recebeu uma ligação no início desta semana sobre um homem se comportando de maneira suspeita em um bairro de Westlake Village.