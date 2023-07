Neelam Gill limpa o ar sobre a ‘Nova Chama’ de Leo DiCaprio e os rumores de namoro

Neelam Gill é a nova pessoa que está sendo ligada ao ator Leonardo DiCaprio, já que eles foram vistos e fotografados juntos em diferentes ocasiões, no entanto, Gill fez uma declaração pública em sua conta do Instagram apenas para esclarecer a natureza de seu relacionamento com Leo.

A modelo britânica foi ao Instagram e escreveu uma mensagem muito clara “Só para esclarecer qualquer boato… eu não sou a ‘nova paixão de Leonardo DiCaprio’,'”.

Neelam Gill não é a ‘nova paixão’ de Leo DiCaprio

Ela continuou “Na verdade, estou em um relacionamento sério com seu bom amigo, há muitos meses..”

O rumores começaram porque eles foram vistos juntos e muitos tablóides começaram a mexer no pote sobre um possível relacionamento entre o ator e a modelo.

Os paparazzi tiraram fotos deles em Sardina, Itália, a bordo de um iate e depois em outro navio em St. Tropez na semana passada, enquanto também iam jantar com Leo DiCaprio e seu melhor amigo Tobey McGuire, e mesmo em maio, eles foram vistos jantando em um restaurante sofisticado em Londres para mais tarde se juntar à mãe de Leo, Irmelin Indenbirken.

“Espero que isso esclareça todas as histórias falsas“, a modelo britânica concluiu sua mensagem clara, esperando que não haja mais especulações sobre o relacionamento deles. Gill também mencionou que a única razão pela qual ela estava com DiCaprio foi porque seu parceiro estava lá.

Todas as fotos da festa de aniversário de Leonardo DiCaprio

De acordo com a página seis, Leo e Gigi Hadid estão juntos como um insider revelou que eles foram a festas nos Hamptons e ao redor do área de Nova York.

No entanto, uma fonte próxima ao ator afirmou que, enquanto eles estavam no mesmo lugar, eles estavam não sentados juntos durante os eventos em que jantaram em grupo.