Nervosismo de Wembanyama leva a melhor na estreia: não sabia o que estava fazendo em quadra

Vator Wembanyama, que estreou na sexta-feira com o incentivo de São Antônio em um jogo da NBA Summer League contra o Charlotte Hornetsdisse que foi um dia especial para ele, mas também admitiu que ainda tem muito a aprender para ter sucesso na NBA.

O francês foi selecionado há algumas semanas com a primeira escolha geral do draft da NBA pelo esporas.

Wembanyama revela seus cinco melhores de todos os tempos da NBATwitter

“É muito especial vestir essa camisa pela primeira vez, é realmente uma honra e, no geral, estou feliz por termos vencido este jogo”, disse. O animal disse depois.

“Honestamente, eu realmente não sabia o que estava fazendo na quadra esta noite, mas estou tentando aprender para os próximos jogos. O importante é estar pronto para a temporada.”

Wembanyama: Um jogador prodigioso

Considerado o novato mais promissor da NBA desde a chegada de Lebron James Há 20 anos, o prodígio francês de 19 anos anotou nove pontos, oito rebotes, três assistências e cinco bloqueios em seu primeiro jogo com o Santo Antônio franquia.

Com 2,22 metros de altura, O animal mostrou em seu primeiro jogo nos EUA que possui uma incrível habilidade no manuseio da bola para um pivô de seu tamanho e uma habilidade de intimidar os adversários e pegar rebotes com uma envergadura que ultrapassa 2,40m.

Um tiro ruim de 2/13

No ataque, talvez pelo nervosismo do momento, anotou dois fracos de 13 arremessos, acertando apenas um de seus seis em três pontos, perdendo três bolas e, às vezes, parecendo muito apressado.

O gigante francês, cuja tarefa urgente é ganhar músculos para poder lutar com as estrelas da NBA, foi saudado com aplausos no aquecimento do Thomas & Mack Center, em Las Vegas, onde 17.500 pessoas compareceram ao jogo para vê-lo em Ação.