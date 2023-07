Encontrar informações escondidas em figuras dos testes visuais é sempre um desafio delicado de se fazer. Basicamente, você precisa agrupar diversas habilidades para assim chegar num resultado satisfatório. Neste teste visual existem seis cavalos! Você consegue ver?

Na atividade proposta, é necessário achar os seis cavalos camuflados na pintura, então, comece a se preparar. Esse é um teste avançado!

Vale dizer que, para concluir este enigma, é essencial sair um pouco do óbvio e observar com bastante atenção, diversos elementos que se encontram na imagem.

Isso se dá, porque na ilusão de ótica irá mostrar logo de cara, apenas um cavalo, mas existem outros. A pergunta é: onde estão? Confira a seguir!

Encontre os seis cavalos

Inúmeros usuários da internet ficam horas tentando encontrar a resolução para este problema, logo vemos a complexidade do tal.

Além disso, mesmo observando a resposta no gabarito, algumas pessoas ainda costumam não compreender a mágica da imagem.

Basicamente, você irá observar que existe uma praia, com ondas, somente um cavalo aparentemente e ao fundo a paisagem. Apenas as mentes mais criativas conseguem notar os seis animais.

Para que esse teste visual fique ainda mais desafiador, marque o tempo que você leva para resolver o mesmo.

Por ser muito complexo, você pode compartilhar com seus amigos para que juntos consigam desvendar o mistério. Veja a imagem abaixo!

Como você pôde notar, somente um deles está exposto nitidamente na figura. Os outros, estão camuflados. Se você achou todos, meus parabéns, o seu olhar está bem apurado.

Caso não haja tanto êxito, tente olhar todas as extremidades do quadro, como as ondas, folhagens, nuvens e etc.

A seguir, iremos mostrar o gabarito da imagem com todos os seis animais destacados por um círculo vermelho.

Agora ficou mais fácil de achar, não é mesmo? Lembre-se, esse teste visual é de nível avançado, por isso existiu a complexidade em encontrar os animais.

Referência: editalconcursosbrasil