Nestlé ABRE MAIS DE 2 MIL VAGAS pelo mundo; Se inscreva!

A Nestlé, empresa multinacional que é líder mundial em alimentos e bebidas atua em 190 países com o propósito de revelar o poder dos alimentos para melhorar a qualidade de vida de todos, está com ótimas vagas de emprego abertas pelo país.

Dito isso, além de ser a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, na última quarta-feira (26), a empresa mais de 2.400 vagas home office e presenciais abertas para profissionais em áreas como logística, jurídico, meio ambiente, serviços ao cliente, vendas, operações e mais. Isto é, independente de onde você esteja, vale a pena conferir quais são os cargos abaixo:

Analista de Serviços ao Cliente JR | Nespresso;

Analista Planejamento Logístico PL | Operação & Distribuição;

Analista de Inteligência Competitiva PL;

Analista Jurídico Jr;

Gerente de Branding & Comunicação;

Assistente de Serviços ao Cliente JR | Nespresso;

Auxiliar Armazéns;

Segurança do Trabalho;

Analista de Negócios – IT F&L (Finance&Control and Legal);

Estagiário Finanças e Controle;

Representante Nutrição Infantil JR – ABC e Baixa Santista – SP;

Blending Operator D Shift;

Assistente Depósito Pleno;

Especialista de Depósito;

Assistente de Diretoria;

Coordenador (a) de Loja;

Coordenador (a) de Ciência de Dados;

Dentre outras.

Mais sobre a Nestlé

Falando mais sobre a empresa, é importante ressaltar que a Nestlé é movida pelo objetivo de liberar o poder dos alimentos para melhorar a qualidade de vida de todos, hoje e nas gerações futuras. Atualmente, a companhia emprega cerca de 273 mil pessoas e possui fábricas ou operações em quase todos os países do mundo.

Por fim, as vagas disponíveis acima são para profissionais que residem em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Isso sem falar das vagas no Reino Unido, Índia, Egito e outros países.

Como se inscrever em uma das vagas?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Nestlé, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Por lá, você será redirecionado à página oficial do processo seletivo, conferindo todos os detalhes (funções, pré-requisitos, benefícios, horário de trabalho, turno e todo o resto) referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



