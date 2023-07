Neto de Robert De Niro, caso da morte de Leandro ganha suspeita conhecida como ‘Princesa Percocet’

Aotor Robert De Niro e toda sua família tiveram uma perda tremenda depois que seu neto, Leandro, faleceu aos 19 anos de idade por suspeita de overdose de drogas. De acordo com o NYPD, um suposto traficante de drogas conhecido como ‘Percocet Princess’ foi preso na sexta-feira como um dos principais suspeitos desta investigação. O pessoal do New York Post relatou que Sofia Haley Marks, 20, foi quem supostamente vendeu as drogas a Leandro De Niro antes que ele fosse encontrado morto em seu apartamento no Financial District durante a noite de 2 de julho. . Na noite de quinta-feira, Sofia foi presa por volta das 18h durante uma operação secreta liderada pelo NYPD e pela DEA.

Conhecida como a ‘Princesa Percocet’, Marks estava acostumada a vender drogas para pessoas com certo nível de popularidade ou influência. Ela foi acusada federalmente de distribuição de narcóticos e será indiciada no tribunal federal de Manhattan nesta sexta-feira. Desde o momento em que encontraram Leandro morto, já havia uma linha de investigação que investigava uma possível overdose. Um pó branco foi encontrado na sala onde Leandro foi encontrado e alguns apetrechos para drogas também. Sua mãe é Drena De Niro, ela é a mais velha das filhas de Robert De Niro que teve com a ex-esposa Diahnne Abbott.

Leandro De Niro provavelmente morreu de overdose de fentania

Segundo a mãe de Leandro, ela está convencida de que o filho morreu após tomar comprimidos misturados com fentanil. Atualmente, a América está passando por uma de suas piores epidemias de drogas da história. Dado o quão grande o problema se tornou, Drena De Niro suposições podem se tornar verdadeiras. Ainda não houve resultados do legista da cidade, que é instruído a conduzir uma autópsia que determina Causa da morte de Leandro De Niro. De acordo com funcionários públicos, o fentanil está presente em 98% das drogas na área da cidade de Nova York.