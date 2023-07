Tmundo da mídia esportiva passou por uma grande reviravolta na segunda-feira, com a New York Times sendo empurrado para o centro das atenções devido a uma decisão controversa.

A empresa anunciou em carta aos funcionários que irá dissolver seu departamento de esportes de 35 pessoas. A notícia chamou a atenção de muitos profissionais da mídia esportiva e jornalistas esportivos.

A Ascensão do Atlético

Para contrariar o afastamento do departamento, o plano é de o atlético confiável para quase todas as coberturas esportivas.

o atlético foi fundada em 2016 e cresceu consideravelmente desde o primeiro dia, com uma série de escritores de classe mundial empregados sob sua égide. A New York Times Company comprou o site baseado em assinatura em 2022 por US $ 550 milhões.

o atlético ainda não deu lucro. Na verdade, a organização perdeu US$ 7,8 milhões no primeiro trimestre de 2023, de acordo com um relatório do Times.

Em um comunicado de imprensa separado, CEO Meredith Kopit Levien e Presidente AG Sulzberger informou aos funcionários que a atual equipe esportiva seria realocada para outras partes da redação.

Muitos desses colegas continuarão em suas novas mesas para produzir o jornalismo de interesse geral sobre esportes – explorando os negócios, a cultura e as estruturas de poder dos esportes, particularmente por meio de reportagens e investigações empreendedoras – pelos quais são tão conhecidos.

Felizmente, a empresa disse que nenhuma demissão foi planejada após as mudanças, apenas a transição das funções dos funcionários.