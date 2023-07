Neymar é multado em mais de 3 milhões de dólares por construir lago artificial sem autorização

Tmunicípio brasileiro de Mangaratiba anunciou na segunda-feira que multou jogador de futebol Neymar pelo trabalho que fez em sua casa de praia no estado do Rio de Janeiro.

A multa foi fixada em 16 milhões de reais (3,3 milhões de dólares ou 3 milhões de euros) e diz respeito à construção de um lago artificial nos extensos jardins da residência, onde a seleção brasileira e PSG jogador está descansando no momento.

Há quinze dias, a residência foi visitada por autoridades ambientais, que constataram diversas irregularidades, paralisaram as obras e proibiram a criação do lago.

No entanto, essa foi uma decisão Neymar depois descumpriu, segundo vídeos publicados na internet com imagens de uma festa que realizou alguns dias depois.

Por que Neymar foi multado pelas autoridades brasileiras?

Entre as irregularidades detectadas estão desvio de curso de córregos, captação não autorizada de água de rio, escavações proibidas, movimentação irregular de pedras e terra e uso de areia da praia próxima à casa.

As obras estavam sendo realizadas no condomínio Aero Rural, próximo a Portobello, onde o jogador tem outra luxuosa mansão de cerca de 5 mil metros quadrados.

As muitas dores de cabeça de Neymar

Em meio a essa confusão doméstica, também há muita confusão em torno Neymarfuturo do futebol.

Pensa-se que PSG quer dispensá-lo, mas não está claro quem poderia contratá-lo, principalmente quando se trata de seu salário.

Ele também esteve nas manchetes por seu relacionamento com Bruna Biancardi, com o casal parecendo resolver algumas de suas diferenças.