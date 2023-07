Neymar envolvido em mais um escândalo: brasileiro tem briga dentro de boate

TOs escândalos nunca cessam na vida de Neymarenquanto seu PSG futuro permanece no ar.

Os rumores de uma suposta infidelidade do camisa 10 com sua companheira Bruna Biancardeu mal tinha começado a me dissipar quando uma nova controvérsia surgiu.

O Mundo Deportivo relata que o craque brasileiro se envolveu em uma briga em uma boate no Brasil.

No último final de semana, o atacante foi visto brigando com outro homem em uma boate no Rio de Janeiroonde acontecia um show de Thiaguinho.

A mídia detalha que o PSG jogador estava acompanhado da namorada, Bruna Biancardi.

No entanto, a noite acabou tumultuada após uma briga de Neymar com outro homem, na qual acabaram se empurrando e gritando. A intervenção do segurança da boate foi até necessária para acalmar as coisas entre os dois.

O motivo da briga acalorada entre o homem e Neymar, que soma mais um escândalo ao seu nome, é desconhecido.

Neymar vai voltar ao PSG?

O craque brasileiro está passando os últimos dias de férias em seu país natal, onde passou enquanto se recuperava de uma lesão, mas seu futuro no PSG ainda não está claro.

Rumores de uma possível saída de Neymar do clube parisiense circulam há cerca de um ano em meio ao interesse da Premier League.

Também foi noticiado que o atacante de 31 anos teria assinado contrato com o Barcelona, ​​segundo reportagem da Bein Sports.

No entanto, Xavi disse que Neymar não está em seus planos.