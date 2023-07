Nick Wright escolhe Dallas Cowboys como favoritos do NFC Super Bowl

Sanalista de portas Nick Wrightfez uma proclamação ousada que certamente levantará as sobrancelhas em todo o NFL. Durante uma recente discussão com Colin CowherdWright jogou a cautela ao vento, favorecendo o Dallas Cowboyssobre oPhiladelphia Eagles e a São Francisco 49ers como potenciais candidatos ao Super Bowl de NFC.

Expressando suas preocupações, Wright questionou se Jalen dóio águias‘ quarterback, poderia manter o mesmo nível de desempenho do ano passado. Ele também enfatizou a dificuldade de garantir vitórias consecutivas. Super Bowl aparências, um desafio que muitas equipes não conseguiram vencer.

Wright reconheceu que sua previsão pode ser contrária à opinião da maioria na indústria. “Eu sinto que 98% das pessoas em nossa indústria vão, quando se trata [to] escolha o horário do Super Bowl, sairá do NFC, o águias ou o Niners,” ele admitiu. “Quase todo mundo vai escolher esses dois.”

No entanto, Wright desafiou o status quo e ponderou quem emergiria como o Campeão NFC se nem os Eagles nem os 49ers conseguissem. Ele levantou a possibilidade de que Jalen dói‘ a temporada anterior pode ter sido o auge de sua carreira, lançando dúvidas sobre as chances dos Eagles. Além disso, ele destacou a situação do quarterback no 49ers, com Brock Purdy e Trey Lance disputando a titularidade, o que prejudicou seu desempenho no ano passado Campeonato NFC jogo.

“Então, se os Eagles não estão lá, e a situação do quarterback do Niners está em fluxo como qualquer um, quem diabos está ganhando o NFC? Você acabou de passar por isso” Wright exclamou candidamente.

Wright faz escolha controversa e exclui potências da NFC da conversa do Super Bowl

Admitindo que sua escolha pode assombrá-lo mais tarde, Wright deu um salto de fé, colocando sua fé no Dallas Cowboys esta estação. Dispensou outros times da NFC, excluindo o vaqueiros, águiase 49ers da conversa.

O ceticismo de Wright estendeu-se ao NFC Oesteonde acreditava que o Arizona Cardinals não estavam se esforçando o suficiente, o Los Angeles Rams iria lutar, e o Seattle Seahawks não podia confiar em Geno Smithdesempenho de. Quanto ao NFC SulWright não tinha muita confiança nos zagueiros Baker Mayfield, Andy Daltone Derek Carre considerou o NFC Norte falta força com o Minnesota Vikings e a Detroit Lions servindo como potenciais spoilers.

“Ninguém na NFC Sul… A NFC Norte, é Kirk Cousins? É Jared Goff? Vamos colocar Jared Goff lá? E então estamos no NFC East. Se não for, talvez isso signifique que serão os Niners e os Eagles novamente, mas geralmente não é tão calcário … então eu não sei,” ele explicou.

Embora seja difícil argumentar contra o raciocínio de Wright, equipes em todo o NFC estará esperando que seu desempenho em campo exceda o que está previsto no papel. Só o tempo dirá quais times realmente se destacam no final da temporada, mas por enquanto, Nick Wrighta ousada escolha do Dallas Cowboys como NFC Super Bowl contendores sem dúvida acrescentou combustível ao já acalorado debate no mundo dos esportes.