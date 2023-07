Nocaute: árbitro assistente recebe golpe na cabeça, sangra e é forçado a sair do jogo USMNT x Canadá

NNem um minuto do tempo regulamentar havia se passado no confronto das quartas de final da Copa Ouro entre o USMNT e Canadá, e o jogo teve que ser interrompido. O motivo, inusitado: o árbitro assistente (e atacante) recebeu uma bola à queima-roupa no rosto e precisou de atendimento médico imediato. O incidente interrompeu o jogo por vários minutos no Cincinnati’s Estádio TQL.

A lesão aconteceu em uma jogada totalmente rotineira na ala direita do USMNT. Kamal Miller, lateral-esquerdo do Canadá, chutou uma bola para fora da quadra. O único problema, o oficial mexicano estava a poucos metros do poderoso apuramento.

O bandeirinha teve que ser escoltado para fora do campo

O bandeirinha se levantou e se ajoelhou imediatamente, cobrindo o rosto. um alarmado Marco Ortizárbitro principal, pediu a suspensão do jogo e assistência médica ao seu co-árbitro.

Neste momento, não está claro se o bandeirinha sofreu algo além de uma provável concussão. Embora o sangue fosse visível, dando especulação para uma possível fratura.

O árbitro abandona o jogo EUA – Canadá após receber uma bola de segurança no rosto.

O árbitro acabou abandonando o jogo, sendo substituído pelo 4º árbitro da equipe oficial mexicana designada para o jogo das quartas de final EUA x Canadá.