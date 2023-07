Nocautes do semestre: comemorando o 4 de julho com os melhores fogos de artifício de 2023

Feliz Quatro de Julho!

É isso mesmo, neste dia, 247 anos atrás, um bando de súditos coloniais abandonou os limites da monarquia para fundar os Estados Unidos da América. Bebidas serão consumidas, cozinha clássica americana será apreciada, bandeiras serão hasteadas e fogos de artifício serão disparados.

Falando em fogos de artifício, com certeza houve muitos nocautes doentios no mundo do MMA este ano. Pensando nisso, tivemos a brilhante ideia de comemorar a Quarta com fogos de artifícios próprios, relembrando os melhores nocautes do semestre. Se há uma coisa em que todos podemos concordar, é que George Washington, John Adams e Thomas Jefferson teriam adorado brigas sancionadas. Então, realmente, este é o tributo mais adequado que podemos dar aos pais fundadores.

Bombas largadas!

Israel Adesanya derrotou. Alex Pereira

Al Shatti: Líder não oficial do Nocaute do Ano de 2023, nenhuma sequência no MMA nos últimos seis meses apareceu em mais memes, mais edições de fãs e mais travessuras gerais na Internet do que a tão esperada vingança de Israel Adesanya por seu bicho-papão. Dois meses depois, ainda é difícil quantificar o que tudo isso significa – eu desafio você a me nomear um nocaute este ano que veio com mais estacas sísmicas do que o brilhantismo de Adesanya em salvar o legado no UFC 287.

E isso quase não aconteceu. Com as pernas de Adesanya transformadas em picadinho e suas costas presas contra a cerca em uma cena que lembra estranhamente sua luta no UFC 281 com Alex Pereira, a história parecia estar se repetindo novamente. Então “The Last Stylebender” reescreveu a história com duas mãos direitas perfeitas, enviando seu inimigo direto para a terra do vento e dos fantasmas, assim como parecia que toda a esperança estava perdida. Poucos detentores do título do UFC já recuperaram seus cinturões após o término de sua corrida de assinatura, mas a crença do campeão em si mesmo nunca vacilou. O que se seguiu foi a celebração mais icônica que o MMA já viu em todo o ano (e uma longa volta de vitória de dois meses que só agora parece finalmente estar diminuindo).

A rivalidade Adesanya x Pereira foi a melhor coisa que aconteceu na divisão dos médios desde os tempos de glória de Silva x Sonnen. Com a série empatada uma a uma no MMA, esperamos obter o capítulo final antes que os dois homens acabem cavalgando para o pôr do sol.

Sadibou Sy def. Shane Mitchell

Lee: Todo campeão precisa de seu momento de assinatura, e Sadibou Sy do PFL acabou de encontrar o dele.

Com relação à temporada do campeonato de 2022 de Sy, que lhe rendeu um milhão de dólares, a recente forma do atacante sueco faltou um certo toque especial, exceto uma vitória por decisão impressionante sobre Rory MacDonald, que disse mais sobre o estado da carreira de MacDonald do que sobre o brilhantismo de Sy (MacDonald retirou-se uma luta depois).

De alguma forma, Sy teve que encontrar o equilíbrio entre ser o finalizador do primeiro turno que o colocou no mapa em seus primeiros dias no PFL e o estrategista mais metódico que apontou seu caminho para a coroa do torneio. É seguro dizer que ele encontrou seu toque de nocaute novamente.

Depois de despachar o ex-destaque do Brave CF Jarrah Al-Silawi dentro de duas rodadas para iniciar sua campanha de 2023, Sy criou sua obra-prima no PFL 6, fuzilando Shane Mitchell com um chute giratório que contornou as defesas de Mitchell. O som e a queda levemente atrasada apenas aumentaram o impacto do momento, que provavelmente será o destaque dentro da jaula de uma temporada do PFL repleta de drama fora da jaula.

Lorenz Larkin venceu. Muhammad Berkhamov

Al Shatti: Fãs casuais de MMA poderia ser desculpado se eles esquecessem que Lorenz Larkin existia desde que ele deixou o UFC como um legítimo top 7 dos meio-médios do mundo em 2016. Depois de alguns tropeços iniciais, a corrida de Larkin no Bellator foi estranha, para dizer o mínimo, cheia de longos períodos de inatividade, matchmaking sem inspiração e até mesmo algumas lutas enterradas nas preliminares do YouTube. Mas não deixe que isso o distraia do fato de que Larkin ainda é um dos melhores meio-médios do mundo – e “The Monsoon” fez questão de nos lembrar de tudo isso em fevereiro, quando ele tirou o destaque de assinatura de sua carreira no Bellator.

Empurrado para uma revanche com um russo até então invicto depois que sua primeira luta terminou prematuramente devido a uma cotovelada ilegal, Larkin voltou a isso, nocauteando Mukhamed Berkhamov com um dos mais devastadores arcos infernais em pé que o MMA verá em todo o ano. Em termos de estética pura, a visão de Berkhamov tropeçando e depois caindo de queixo na tela é difícil de superar. Vocês devem ter esquecido, de fato.

Patchy Mix def. Raufeon Stots

Meshew: Estou desapontado e envergonhado porque meu grande colega Shaheen Al-Shatti identificou corretamente que o Bellator foi palco de um dos melhores nocautes que você já viu, mas de alguma forma escolheu o errado! Sem desrespeitar os belos antebraços de Lorenz Larkin, mas apenas um homem usou os oito pontos de violência para descontar um cheque de $ 1 milhão este ano, e esse foi Patchy Mix.

Basta olhar para a beleza estética deste joelho perfeitamente cronometrado e configurado! Isso é obra de arte. Arte de milhões de dólares. E o mais impressionante sobre esta peça é que é de um cara que eu honestamente não tinha certeza se ele sabia como golpear. Volte e veja seu currículo: 18 vitórias, 14 finalizações, 12 finalizações. Esta foi apenas sua segunda vitória por nocaute na carreira, e a primeira veio depois que ele derrubou um cara e deu uma cotovelada na primeira posição. Para continuar a metáfora anterior, é como se Van Gogh esculpisse aleatoriamente La Pieta, e é por isso que é meu KO do semestre.

Krzysztof Glowacki vs. Patrick Tolkaczewski

Lee: Seja honesto: quando foi a última vez que você viu algo em uma luta de MMA que nunca tinha visto antes? Porque não foi há muito tempo para mim. Realmente, foi apenas no mês passado, quando Krzysztof Glowacki nos deu o destaque mais improvável do ano no enorme evento Colosseum 2 da KSW, quando ele nocauteou Patryk Tolkaczewski totalmente montado.

Para ser claro, Glowacki estava na última posição quando nocauteou Tolkaczewski, que, novamente, estava em montagem completa.

Claro, eu já tinha visto algumas coisas malucas acontecerem com lutadores na posição mais dominante possível antes. Aleksei Oleinik fez o Ezekiel estrangular uma de suas manobras de assinatura. Certa vez, vi um exausto Bobby Lashley ser levantado pelo árbitro enquanto estava montado e depois perder uma decisão (a trocação também foi para verificar o olho de Lashley, mas mantenho minha história). Mas ficar com o corpo ereto enquanto está sentado no estômago do seu oponente e desencadeando o ground and pound? Nunca vi antes, provavelmente nunca mais verei.

Glowacki é um ex-boxeador fazendo sua estreia profissional no MMA, então ele não apenas treinou o poder de soco, mas também não sabe o que você não deve fazer quando está preso no fundo de uma montada completa. Tipo, dar um soco com força total. O que ele fez.

E foi assim que aconteceu o Melhor Nocaute do Ano (até agora).

Ismael Bonfim def. Terrance McKinney

Meshew: Falando em beleza estética, não tem coisa mais bonita que esse nocaute joelhada voadora do Ismael Bonfim. O momento é brilhante, e a queda depois? Isso é perfeição. Completo na planta do rosto. Se Terrance McKinney não tivesse uma tela para se chocar ali, ele ainda poderia estar caindo infinitamente no vazio.

Onde este nocaute fica aquém é importante. Sim, McKinney é um lutador notável, mas está bem fora do top 15 e, portanto, no final das contas, essa finalização importa menos do que algumas das outras mencionadas acima. Ainda assim, conseguir um nocaute como esse em sua estreia no UFC sobre um cara conhecido? Isso é tão bom quanto você pode pedir. Parabéns, Ismael.

Menções Honrosas