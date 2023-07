Noel Gallagher cobra duramente contra Lewis Capaldi e Adele: Sh **

Alado de músicaex-guitarrista do Oasis, Noel Gallagher é conhecido por exigir os holofotes com entrevistas e declarações polêmicas. um grande fã de Cidade de Manchester e Pep Guardiolaantes da última final da Liga dos Campeões, ele se ofereceu para ser Guardiolamordomo de nos próximos cinco anos na parte de trás do triunfo. Ele brincou: “Farei qualquer coisa que ele me disser para fazer”.

Além do que disse antes da final da última Liga dos Campeões, que Cidade ganhou graças a um gol de Rodri, Noel Gallagher está de volta ao noticiário por algumas palavras controversas sobre dois colegas profissionais, Adele e Lewis Capaldi.

Durante uma entrevista para o ‘The Matt Morgan Podcast’, apresentado por Matt Morgano ex-integrante do Oasis respondeu algumas perguntas sobre Adelecatálogo de músicas. gallagher disse sobre as canções do famoso cantor: “Cite uma? Elas são m*rda… É foda Cila Black. Acho ofensivo.”

A eterna controvérsia entre Lewis Capaldi e Noel Gallagher

O fato de os dois artistas não se darem bem não é novidade. Isso remonta a um longo caminho. De fato, em 2019, gallagher foi questionado sobre sua música favorita atual. “Música é uma merda no momento” noel respondeu. Não só isso, mas perguntado por Capaldi sobre o número um em jogadas na época, ele respondeu: “Quem é esse, cara, quem diabos é esse idiota?”.

CapaldiA resposta foi rápida, agradecendo a menção e fazendo referência a gallagherda idade, acusando-o de implicar com um jovem de 26 anos. gallagher disse mais tarde: “Quem era aquele escocês de quem você estava falando antes? O filho da puta do Chewbacca deveria aproveitar seus 15 minutos. O melhor dia da vida dele foi quando eu o repreendi ou o chamei de idiota. É o melhor dia da porra da vida dele até agora.”

Depois de tudo isso, gallagher mirou em Capaldi de novo. Em tom de brincadeira, ele indicou que gostaria de escrever canções para ele quando se aposentar: “Quero Lewis Capaldi para matar essa música, eu quero que ele cague nela de uma grande altura. Faça-me rico.”