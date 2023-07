Norma Dumont vai para o peso-galo após UFC indicar fim do peso-pena: ‘Não tem luta para mim’

A vitória de Norma Dumont sobre Chelsea Chandler no UFC Vegas 77 será sua última luta no peso pena. A talentosa brasileira disse ao MMA Fighting que planeja cortar para o peso-galo após saber do UFC que sua categoria até 145 libras será encerrada nos próximos meses.

“Eles disseram: ‘Olha, realmente não há mais ninguém para lutar, Norma’”, disse Dumont. “Não adianta lutar contra atletas de nível inferior. [They said,] “A realidade é que não há mais ninguém.” Realmente não faz sentido para mim e para [the UFC].”

Amanda Nunes era bicampeã peso-galo e peso-pena antes de se aposentar, e esse ângulo de marketing foi o principal motivo pelo qual a empresa não fechou a categoria de peso depois que Cris Cyborg cortou os laços com a promoção. Nunes defendeu o trono de 145 libras ocasionalmente, mas o peso-galo sempre foi seu verdadeiro lar.

O UFC não tem lutas de penas agendadas atualmente, e a maioria de suas lutas recentes até 145 libras contou com pesos galos que tiveram problemas para bater o peso ou concordaram em lutar em cima da hora e exigiram uma mudança de peso, como Josiane Nunes, Karol Rosa e Yana Santos.

Zarah Fairn foi uma das poucas peso-pena em tempo integral assinadas pelo UFC, e ela está reduzindo para o peso-galo pela primeira vez para enfrentar Hailey Cowan no UFC Paris em setembro. Dumont riu da ideia de Fairn ganhar 136 libras e disse que espera que a luta seja movida para 145 libras eventualmente.

Fairn disse ao MMA Fighting que ela está decidida em sua mudança de peso galo.

“Isso está acontecendo muito”, disse Dumont. “Eles anunciam uma luta [at 135] e então o atleta tem dificuldade em ganhar peso, e eles o movem para 145. [UFC] disse que a divisão seria fechada em setembro porque essa seria a última luta.

Dumont espera que mais mulheres atinjam até 145 libras, já que “eles contrataram muitos atletas que têm dificuldade em chegar a 135”, então a divisão “serviria para atletas que não conseguem chegar a 135 agora”, sem coroar um novo campeão.

Dumont pesava cerca de 163 libras na noite da luta, mas estava 11 libras mais leve no UFC Vegas 77, pois já antecipava a mudança para o peso-galo.

“Eu não via para onde ir e estava um pouco cansado e frustrado para fazer lutas duras, para lutar e vencer mulheres maiores e mais pesadas, mas sem rumo”, disse Dumont. “Isso é muito perturbador. Eu já tinha falado com o UFC sobre isso, [that] eles deveriam me deixar ir ou acabar com a divisão de vez e eu tentaria descer. Do jeito que as coisas estavam, isso não era bom. Não via futuro ali.”

O plano para o futuro agora, disse Dumont, é enfrentar uma peso-galo do topo do ranking e provar para a empresa que ela pode ganhar 135 libras com segurança. Dumont pesava 139,5 libras em sua única tentativa de competir no peso galo no UFC em 2020. Ela foi 5-2 como peso pena sob a bandeira do UFC.

Dumont disse que ficaria “muito feliz” em enfrentar Raquel Pennington ou Irene Aldana em sua próxima luta, ou talvez Holly Holm “se ela não se aposentar”.

“A divisão precisa de um novo brilho”, disse Dumont. “Ninguém quer ver Julianna [Peña], Pennington ou Holly pelo cinturão. Eles querem sangue novo, e vejo três brasileiros vindo com força pelo título: Eu, ‘Sheetara’ [Mayra Bueno Silva]e Ketlen [Vieira]. O cinto estará girando entre nós.”