Northwestern demite treinador Pat Fitzgerald por cultura de trote

Noroeste treinador demitido Pat Fitzgerald na segunda-feira em meio a um escândalo de trote que questionou sua liderança no programa e prejudicou a reputação da universidade depois que ela lidou mal com sua resposta às alegações.

A demissão de Fitzgerald completou uma rápida queda em desgraça para o ex-linebacker do Northwestern. Fitzgerald, de 48 anos, estava firmemente entrincheirado em sua alma mater, uma presença anual em qualquer lista de treinadores universitários com maior segurança no emprego.

“O treinador principal é o responsável final pela cultura da sua equipa,” Presidente do Noroeste, Michael Schill escreveu em carta aberta à comunidade universitária. “O trote que investigamos foi generalizado e claramente não era um segredo dentro do programa, dando ao treinador Fitzgerald a oportunidade de aprender o que estava acontecendo. De qualquer forma, a cultura em Futebol Noroesteembora incrível em alguns aspectos, foi quebrado em outros.”

Fitzgerald foi 110-101 em 17 temporadas como treinador principal da Northwestern. Ele liderou o gatos selvagens para Big Ten West campeonatos em 2018 e 2020, além de cinco vitórias no bowl. Mas eles foram 4-20 nas duas últimas temporadas.

Schill escreveu em sua carta que o diretor atlético Derrick Gragg anunciará “a liderança para esta próxima temporada de futebol” nos próximos dias. A abertura é em 3 de setembro em Rutgers.

“Reconheço que minha decisão não será aplaudida universalmente e haverá aqueles em nossa comunidade que podem discordar veementemente dela”, escreveu Schill. “Em última análise, sou acusado de agir no melhor interesse de toda a Universidade, e esta decisão reflete isso. O dano causado à nossa instituição é significativo, assim como o dano a alguns de nossos alunos.”

Primeira punição não é suficiente para Fitzgerald

Fitzgerald começou uma suspensão de duas semanas na sexta-feira depois que a escola disse que uma investigação de um escritório de advocacia não encontrou evidências “suficientes” de que a comissão técnica sabia sobre o trote em andamento – embora houvesse “oportunidades significativas” para descobrir sobre isso.

The Daily Northwestern então publicou uma história no sábado detalhando as alegações de um ex-jogador que descreveu casos específicos de trote e abuso sexual. O relatório também indicou que Fitzgerald “talvez soubesse que o trote ocorreu”.

Isso levou Schill a escrever uma carta aberta à comunidade universitária na qual ele reconheceu ter se concentrado “muito no que o relatório concluiu (Fitzgerald) não sabia e não o suficiente no que deveria saber”.

Schill continuou dizendo que planejava falar com a liderança da universidade, membros do conselho de curadores e líderes do senado do corpo docente para determinar seus próximos passos.

Schill era o presidente da Universidade de Oregon antes de assumir a Northwestern em setembro. Ele também leciona na faculdade de direito de Northwestern.