Notícias da MLB: 2023 MLB Home Run Derby: Quanto ganha o vencedor?

Tele 2023 MLB Home Run Derby está definido para fornecer fogos de artifício na noite de segunda-feira e começar Semana das Estrelas.

A chave de oito jogadores está confirmada e apresenta uma mistura de veteranos e estreantes do Derby. Mas para todos os jogadores, este evento significa muito mais do que apenas uma bela peça para seu armário de troféus.

Aqui está como os participantes do Home Run Derby se comparam em termos de home runs em 2023, seus salários atuais e chances de vencer a competição.

Probabilidades cortesia do DraftKings Sportsbook.RotoWire.com

O vencedor do Home Run Derby recebe um prêmio de $ 1 milhão. New York Mets primeira base Pete Alonsofavorito ao tricampeonato da competição, mais que dobrou o salário ao vencê-la em 2019.

Artigo original de RotoWire.com

Quem se levanta para tirar o máximo proveito disso?

Esse número de prêmios em dinheiro excede os salários deste ano de rangers do Texas defensor externo Adolis Garcia e Baltimore Orioles Apanhador Adley Rutschman.

Tampa Bay Rays defensor externo Randy Arozarena poderia fazer 24,1% de seu salário em 2023embora ele seja considerado um tiro no escuro para chegar longe. Seattle Mariners defensor externo Júlio Rodriguezque perdeu na final contra Juan Soto no ano passado, poderia fazer 16,9% do seu salário.

Julio Rodriguez perdeu no ano passado por um home run contra Juan Soto.

Los Angeles Dodgers defensor externo Mookie Betts facilmente ganha mais dinheiro em termos de salário de qualquer participante no campo deste ano, mas um extra de US $ 1 milhão nunca é uma coisa ruim. Dito isso, não se espera que ele chegue perto de vencer, pois tem a segunda pior chance.

Com tanto em jogo para todos os oito jogadores, o evento deve ser um espetáculo para todos os que assistem.