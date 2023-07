Notícias da MLB: A que horas é o Draft 2023 da MLB? Canal de TV, onde assistir online, Programação do evento All-Star Week de hoje

Afaz parte do Jogo All-Star da MLB festividades, o tão esperado Draft da MLB de 2023está marcado para começar no domingo, 9 de julho, em Seattle.

Abrangendo três diasesse draft de 20 rodadas promete uma riqueza de perspectivas notáveis, incluindo dois jogadores de destaque do Campeão da NCAA LSU Tigers.

O Pittsburgh Pirates detém a cobiçada escolha número 1 no draft deste ano, tendo garantido através do primeiro Sorteio da MLB.

Que horas é o Draft 2023 da MLB?

O tão esperado Draft da MLB de 2023 está marcado para começar no domingo, 9 de julho, às 14h, horário do leste.

Reconhecido por sua longa duração, o Draft da MLB ofusca os draft de outras grandes ligas esportivas norte-americanas. Com impressionantes 20 rodadas, incluindo escolhas compensatórias, este draft apresenta chances abundantes para as equipes adquirirem talentos altamente promissores.

Onde assistir ao Draft 2023 da MLB?

Para os fãs ansiosos para testemunhar o emocionante processo de seleção e ficar atento a cada momento, aqui está um guia completo com as datas, rodadas, horários de início (horário do leste) e canais de TV correspondentes ou plataformas de streaming para cada dia do draft:

Domingo (Rodadas 1 e 2) — Canais de TV: ESPN, MLB Network | Transmissão ao vivo: fubo

(Rodadas 1 e 2) — Canais de TV: ESPN, MLB Network | Transmissão ao vivo: fubo Segunda-feira (Rodadas 3-10) — Transmissão ao vivo: MLB.com

(Rodadas 3-10) — Transmissão ao vivo: MLB.com Terça-feira (Rodadas 11-20) — Transmissão ao vivo: MLB.com

Calendário do Draft 2023 da MLB

O Draft da MLB de 2023 está marcado para domingo à noite, com a primeira e a segunda rodadas ocorrendo em Seattle.

Rodada 1 está programado para começar às 19h, horário do leste. O draft será realizado em Campo de Lúmena casa da NFL Seattle Seahawkslocalizado ao lado do Marinheiros‘T-Mobile Park.

Na segunda-feira, 10 de julho, serão realizadas as rodadas 3 a 10, seguidas da conclusão do draft na terça-feira, 11 de julho, com rodadas 11 a 20. A ação na segunda e na terça está programada para começar às 14h, horário do leste.