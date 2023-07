Notícias da MLB: A que horas é o Home Run Derby? Canal de TV, onde assistir online, Programação do evento MLB All-Star Week

Durante o MLB All-Star Weekend, obviamente temos o MLB Home Run Derby 2023 acontecendo este ano. O evento do ano passado foi muito emocionante, pois Juan Soto, do San Diego Padres, venceu o evento com uma performance memorável. Nem ele nem Shohei Ohtani participarão do evento deste ano.

Ele não participará do evento deste ano, mas ainda temos alguns dos melhores rebatedores MLB tem a oferecer. No entanto, o vice-campeão do ano passado, Julio Rodriguez, estará participando do evento deste ano. Pete Alonso também vai tentar ganhar seu terceiro troféu do Home Run Derby jogando contra um talento impressionante.

Quais são as regras do Home Run Derby?

Quanto às regras, temos uma chave que segue as regras de eliminação simples com 3 rodadas. Cada competidor terá 3 minutos durante as duas primeiras rodadas com um tempo limite de 45 segundos. A última rodada é de 2 minutos com 45 segundos de tempo limite. Na primeira rodada, Luis Roberto Jr.. do Chicago White Sox enfrentará Adley Rutschman dos Baltimore Orioles.

O vencedor enfrentará o vencedor de Adolis Garcia do Texas Rangers contra Randy Arozarena do Tampa Bay Rays. No outro grupo, Pete Alonso, do New York Mets, enfrentará Júlio Rodriguez do Seattle Mariners. O vencedor enfrentará o vencedor do confronto entre Mookie Betts do Los Angeles Dodgers e Vladimir Guerreiro Jr.. do Toronto Blue Jays.

Que dia é o 2023 MLB Home Run Derby?

Para qualquer pessoa interessada em assistir a este evento, o Derby Home Run 2023 acontecerá na segunda-feira, 10 de julho.

Onde está sendo realizado o Home Run Derby 2023 da MLB?

Os moradores de Seattle estão entusiasmados com o fato de o evento deste ano ser realizado no T-Moible Park, na cidade do Rock n’ Roll.

A que horas começa o MLB Home Run Derby 2023?

Todos os competidores farão o aquecimento a partir das 18:00, mas o evento começa às 20:00 ET. e vai ao ar ao vivo na ESPN. O Home Run Derby, uma das maiores tradições da Major League Baseball, é um evento imperdível para os fãs de beisebol de todo o mundo.