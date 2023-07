Notícias da MLB: o apanhador do Rockies, Elias Diaz, nomeado MVP do jogo All-Star, NL leva a vitória

Elias Dazo Montanhas rochosas‘ catcher, garantiu o prêmio Ted Williams de Jogador Mais Valioso de 2023, após seu home run decisivo de duas corridas na oitava entrada. Este jogo notável levou a uma vitória por 3-2 para o Liga Nacional na noite de terça-feira em T-Mobile Park.

Reconhecido como o Montanhas rochosas‘ único All-Star, Daz teve um desempenho louvável antes do intervalo, atingindo uma média de 0,277 com nove home runs e 45 RBIs. Daz, fazendo sua estreia no All-Star aos 32 anos, também marcou a primeira vez Montanhas rochosas jogador recebeu honras All-Star MVP. Ao longo do jogo, DazO desempenho de ‘s incluiu uma finalização de 1 para 2 e uma eliminação na nona entrada.

A Liga Nacional estava perdendo por 2 a 1 quando Daz assumiu o controle contra Orioles‘ jarro de fechamento Félix Batista. Jogador de campo direito de Phillies Nick Castellanos estava na segunda base após uma caminhada inicial e um arremesso selvagem. Em uma contagem tensa de 2 a 2, Daz quebrou um divisor de 86,9 mph sobre a parede do campo esquerdo, cobrindo uma distância de 360 ​​pés.

Em uma entrevista pós-jogo com FOX Sports ‘ Tom Verducci, Daz expressou suas emoções: “Esta conquista significa muito para mim e minha família. Estou incrivelmente orgulhoso de minha jornada e do que conquistei. Participar do All-Star Game é realmente um sonho que se tornou realidade.”

Diaz acertou um home run para coroar uma noite memorável para a estrela pela primeira vez

Em um jogo All-Star desde a atuação de Hank Blalock para o guardas contra Dodgers‘ jarro de fechamento Eric Gagn em 2003, Daz foi o primeiro jogador a garantir uma posição de liderança com um home run quando seu time estava perdendo na oitava entrada ou depois. Daz também se tornou o 24º jogador a marcar um home run em sua estreia no All-Star no bastão. Notavelmente, ele foi o segundo jogador a conseguir esse feito na terça-feira, após Yandy Daz do raios.