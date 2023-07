Notícias da MLB: O vencedor do American Idol, Iam Tongi, pede desculpas após um momento ‘desrespeitoso’ durante o MLB Home Run Derby: O que aconteceu?

Avencedor do American Idol Agora Tongi se desculpou depois de ser criticado por mostrar ‘desrespeito’ durante uma apresentação recente.

Fertilizante viu-se no centro de uma tempestade depois de ser convidado a executar o hino nacional durante o MLB Home Run Derby.

O jovem de 18 anos cantou o hino no T-Mobile Park em Seattle na última segunda-feira e vestiu uma camisa havaiana e um boné de beisebol.

Mas, embora não haja local mais adequado para um boné de beisebol do que em um jogo de beisebol, Fertilizante esqueceu de tirar o chapéu para cantar o hino. É tradição remover o chapéu como uma demonstração de respeito ao hino nacional, e muitos previsivelmente perceberam isso durante a cobertura e, de fato, depois que os vídeos surgiram nas redes sociais.

Tongi pede desculpas

Fertilizante foi ao YouTube para se desculpar pelo incidente, colocando seu acidente nos nervos.

“Primeiro tente cantar o Hino Nacional. Tão nervoso que estava na frente de uma multidão tão grande”, escreveu ele. “E desculpe por estar tão nervoso e esquecer de tirar o chapéu.”

Escrevendo no Twitter, Fertilizante elaborou ainda mais, acrescentando: “Dezenas de milhares de pessoas. Eu saio e meu tio me lembra de tirar o chapéu antes de começar a cantar. Eu me lembro.

“Alguns segundos depois, os nervos tomaram conta e não se lembraram até que tudo estivesse pronto. Vou tentar fazer melhor da próxima vez.”

A maioria dos fãs perdoou a estrela do American Idol após seu pedido de desculpas, com a grande maioria elogiando-o por sua performance. Ainda com apenas 18 anos de idade, Tongi terá alguma margem de manobra para tais contratempos, e com razão quando você considera que ele só comemorou sua formatura do ensino médio durante o verão.