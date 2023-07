Notícias da MLB: Os fãs enlouquecem quando o herói de Seattle, Ken Griffey Jr., tira fotos do Home Run Derby

Ken Griffey, Jr. era conhecido tantas coisas durante como Liga Principal de Beisebol carreira. “o garoto” teve uma das tacadas mais suaves do jogo e marcou 630 home runs em seu caminho para o Hall da Fama do Beisebol.

Griffey também foi tricampeão Home Run Derby campeão, então nada mais justo que ele tenha marcado presença na 37ª edição do evento na noite desta segunda-feira. Mas Griffey apareceu não como treinador ou torcedor – mas como um membro da mídia, tirando fotos do diamante em sua amada Seattle.

Uma nova carreira

como ex Seattle companheiro de equipe Randy Johnson, Griffey embarcou na carreira de fotógrafo depois que seus dias de jogador terminaram.

Griffey — cujo pai Ken Sr. teve uma carreira de 19 anos em MLB — é fotógrafo profissional há vários anos. O hobby do jovem Griffey chamou a atenção nacional pela primeira vez em 2014, quando ele fotografou o Fiesta Bowl para ESPN. Esse jogo foi outro assunto de família – Grifey Jr.filho de Trey jogou para o Arizona Wildcats aquela noite.

Griffey também fotografou a série de abertura da temporada da MLB no Tokyo Dome em 2019 e até levou suas lentes para a pista para fotografar NASCAR raças.

Griffey ainda é o campeão do Home Run Derby de Seattle

O palco foi montado na noite de segunda-feira para uma corrente Seatle Mariner juntar-se Griffey como um Home Run Derby campeão. Mas enquanto Júlio Rodriguez finalmente ficou aquém, ele ainda produziu um Derby exibir para as idades em seu estádio de beisebol.

Rodriguez bateu um recorde de 41 home runs na primeira rodada na segunda-feira, chamando a atenção de todo o mundo do esporte ao nocautear New York Mets lançador no beisebol Pete Alonso. J-Rod chegou às semifinais antes de ser eliminado pelo eventual campeão Vlad Guerreiro Jr. – que, como Griffey, é o filho famoso de um pai famoso.