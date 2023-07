Notícias da MLB: Vladimir Guerrero Jr. nocauteia criança pequena com beisebol durante Home Run Derby

Toronto Blue Jays primeira base Vladimir Guerreiro Jr.. ganhou o 2023 MLB Home Run Derby na segunda-feira no T-Mobile Park em Seattle, mas seu momento de definição de legado foi ofuscado pelo fato de ele acidentalmente ter batido em uma criança pequena.

Guerrero Jr., 24, foi convocado durante a rodada do campeonato contra Randy Arozarena do Tampa Bay Rays. A criança em questão, no entanto, claramente não estava focada.

O terrível primeiro arremesso de Victor Wembanyama no Yankee Stadium, outro na coleçãoTW/@joonlee

Durante a transmissão, várias crianças estavam no campo tentando pegar bolas de beisebol e uma delas foi atingida no rosto.

Os comentaristas não pareceram que a criança caiu no chão de dor enquanto outras crianças o observavam sem saber o que fazer.

Felizmente, na próxima vez que a transmissão foi cortada para as crianças, aquele que sofreu o golpe estava de pé.

Crianças sendo atingidas no Home Run Derby é normal

Os usuários do Twitter foram rápidos em apontar que não é a primeira vez que uma criança é atingida durante o Home Run Derby.

Na verdade, apenas dois anos atrás, Pete Alonso acertou uma criança na cabeça e não pareceu notar.

Alonso, 28, foi visto dançando um pouco enquanto o pessoal do estádio ajudava a criança a sair do campo.

Guerrero Jr. seguiu os passos de seu pai para se tornar a primeira dupla de pai e filho em MLB história para cada um ganhar um Home Run Derby.