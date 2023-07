Notícias e Concursos – CONTAS DIGITAIS que rendem mais que a POUPANÇA!

Com o avanço da tecnologia, o cenário financeiro ganhou novas possibilidades para investimentos e rendimentos. As contas digitais surgiram como uma alternativa à poupança tradicional, oferecendo opções mais atrativas para aumentar o seu dinheiro.

Neste artigo, vamos entender o que é uma conta digital e como funciona o rendimento, além de apresentar 15 contas digitais com os melhores rendimentos do mercado, superando a poupança convencional.

O que é conta digital e como funciona o rendimento?

Uma conta digital é uma modalidade bancária que permite ao usuário realizar transações, pagamentos e investimentos de forma online, sem a necessidade de ir a uma agência física. Além disso, muitas contas digitais oferecem rendimentos sobre o saldo disponível, proporcionando ganhos adicionais ao cliente.

O que significa rendimento 100% do CDI?

Primeiramente, é importante entender o conceito de rendimento de 100% do CDI.

Desse modo, o rendimento de 100% do CDI é uma característica atrativa oferecida por algumas contas digitais. Ou seja, é uma taxa referencial no mercado interbancário, utilizada como base para os juros praticados.

Por isso, quando uma conta oferece rendimento de 100% do CDI, significa que o valor investido terá seu rendimento equivalente à taxa do CDI em determinado período.

Em outras palavras, é uma forma de obter ganhos proporcionais e alinhados com as movimentações financeiras do mercado, potencializando o retorno sobre o investimento.



Contas digitais com os melhores rendimentos

Veja a seguir quais são as contas digitais com os melhores rendimentos. Conheça um pouco sobre cada uma delas antes de decidir em qual vai investir.

Pagbank

O Pagbank é uma conta digital que se destaca pela rentabilidade diária de 100% do CDI. Isso significa que, a cada dia, o saldo disponível na conta tem seu rendimento equivalente à taxa do CDI, proporcionando um crescimento financeiro consistente.

Neon

O Neon é outra opção de conta digital que oferece rendimento de 100% do CDI, destacando-se como uma alternativa sólida para obter rentabilidade significativa.

Com essa modalidade, o cliente tem a tranquilidade de saber que seu dinheiro está sendo bem aplicado e rendendo proporcionalmente à taxa do CDI, sem a necessidade de esperar por longos períodos para visualizar os ganhos.

Sofisa Direto

Para quem não conhece, o Sofisa Direto é uma conta digital que apresenta rendimento de 100% do CDI e ainda oferece a opção de investir em CDBs com rendimentos mais altos.

Essa flexibilidade de escolha permite ao investidor adequar suas aplicações conforme suas preferências e metas financeiras.

Com a possibilidade de optar por CDBs com taxas de rendimento superiores, o cliente tem a chance de potencializar ainda mais seus ganhos e aproveitar oportunidades diferenciadas no mercado.

Carteira Digital 99Pay

Essa conta digital apresenta um rendimento de 100% do CDI, abrindo caminho para ampliar as oportunidades de crescimento financeiro. Com essa alternativa, o cliente pode fazer seu dinheiro render de forma proporcional à taxa do CDI, otimizando seus investimentos.

Picpay

O PicPay é uma conta digital que oferece rendimento de 100% do CDI, tornando-se uma opção prática e acessível para quem deseja aumentar seus ganhos financeiros. Com essa característica, o cliente pode visualizar o crescimento de seus recursos de forma simples e direta, pois o rendimento é proporcional à taxa do CDI.

Essa praticidade torna o PicPay uma alternativa interessante para quem busca uma aplicação que rende diariamente, sem burocracias ou complicações.

Will Bank

O Will Bank é mais uma conta digital que apresenta rendimento de 100% do CDI, proporcionando ao cliente um rendimento consistente em suas aplicações.

Com essa taxa de rendimento, o cliente pode ter a tranquilidade de que seu dinheiro está sendo bem aplicado e rendendo proporcionalmente à taxa do CDI.

Nubank

O Nubank é uma das contas digitais mais populares do mercado, e sua rentabilidade de 100% do CDI é um dos motivos que atraem seus clientes. Ao optar por essa conta digital, o cliente pode contar com a simplicidade e facilidade de uso.

Essa combinação de fatores torna o Nubank uma opção atraente para quem busca um investimento descomplicado, sem abrir mão da rentabilidade. Com essa conta digital, o cliente pode desfrutar de uma experiência financeira completa, com ganhos consistentes e uma plataforma intuitiva.

Mercado Pago

Com rendimento de 100% do CDI, o Mercado Pago é uma alternativa versátil para investimentos. Essa conta digital oferece oportunidades para maximizar os rendimentos, adequando-se às necessidades individuais de cada investidor.

Banco Original

Com rendimento, também, de 100% do CDI, o Banco Original é uma opção para quem busca rentabilidade com segurança. Essa conta digital proporciona um retorno proporcional à taxa do CDI, permitindo ao cliente potencializar seus ganhos.

C6 Bank

O C6 Bank é mais uma opção de conta digital que oferece rendimento de 100% do CDI, o que já é um grande atrativo para os investidores.

Além disso, essa conta digital permite ao cliente o acesso a investimentos em Certificados de Depósito Bancário (CDBs) de diferentes prazos. Essa flexibilidade de escolha é um diferencial importante, pois o cliente pode optar por investimentos que atendam às suas expectativas.

Iti

Com rendimento de 100% do CDI, o iti é uma conta digital prática e com bom potencial de crescimento. Essa opção é indicada para quem busca uma plataforma simples e acessível para investir e aumentar seus ganhos.

N26

A conta digital N26 oferece rendimento de 100% do CDI, sendo uma opção para quem busca investir com solidez. Com essa alternativa, o cliente pode obter rentabilidade proporcional ao CDI e alinhada com suas metas financeiras.

Player’s Bank

Essa conta digital rende 100% do CDI, apresentando uma abordagem inovadora para ampliar os ganhos. Com essa opção, o investidor tem a chance de explorar novas possibilidades de crescimento financeiro.

Banco Inter

Ademais, tem, também , o Banco Inter, que tem um rendimento de 100% do CDI. O Banco Inter é uma das contas digitais mais populares do mercado. Essa escolha é indicada para quem busca uma alternativa reconhecida e segura para seus investimentos.

Banco Bari

Por fim, o Banco Bari é a conta digital que também rende 100% do CDI, proporcionando oportunidades de crescimento financeiro. Com essa opção, o cliente pode fazer seu dinheiro render de forma proporcional à taxa do CDI, alinhando-se às suas metas e objetivos.

Portanto, as contas digitais com rendimento de 100% do CDI apresentadas neste artigo oferecem uma alternativa atrativa e segura para quem busca aumentar seus ganhos financeiros. E aí, qual conta digital você escolheria para render o seu dinheiro?