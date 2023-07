Notícias e Concursos Direitos do Trabalhador

Nesta quinta-feira (27), a Caixa Econômica Federal anunciou uma excelente notícia para os trabalhadores brasileiros: o pagamento antecipado do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Essa medida representa um benefício para os trabalhadores, que, portanto, receberão os valores referentes aos rendimentos antes do previsto.

Neste texto, entenderemos o que é o FGTS, os detalhes da antecipação e como isso pode impactar positivamente a vida dos trabalhadores.

O que é FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito garantido por lei a todos os trabalhadores com carteira assinada no Brasil.

Dessa maneira, ele funciona como uma forma de proteção ao trabalhador.

Basicamente, ele age criando uma poupança que pode ser utilizada em momentos específicos, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e outras situações previstas em lei.

Além do saldo principal, o FGTS também gera rendimentos anuais, aumentando o montante disponível para o trabalhador.

Pagamento Antecipado do FGTS: Por que?

Primeiramente, a distribuição dos lucros do FGTS é uma prática anual que se baseia nos resultados alcançados pelo fundo durante o ano anterior.



Você também pode gostar:

Nesse sentido, esses lucros são divididos entre todos os trabalhadores que possuem saldo em suas contas do FGTS. Logo, é proporcionado um aumento significativo no valor disponível.

Mas, por que a Caixa Econômica Federal decidiu antecipar?

Bom, a surpreendente decisão da Caixa Econômica Federal de antecipar essa distribuição em um mês traz inúmeros benefícios para os trabalhadores.

A medida visa proporcionar um alívio financeiro imediato, permitindo que as pessoas tenham acesso aos seus rendimentos antes do previsto.

Desse modo, os trabalhadores beneficiados poderão iniciar o mês de agosto um pouco mais tranquilos com as contas do mês.

Lembrando que é válido ressaltar que há uma previsão em lei para que o saque aconteça.

Quem pode sacar?

Só poderão sacar o pagamento antecipado do FGTS trabalhadores que possuírem contas ativas do benefício até 31 de dezembro de 2022, ou seja, final do ano passado.

Apesar do dinheiro ser do trabalhador, o mesmo só poderá receber o pagamento antecipado se encaixar nos seguintes requisitos:

Compra de imóvel

Desastre natural

Doenças Graves

Aposentadorias

Aniversário de 70 anos

Além dessa novidade, há também o saque aniversário, uma modalidade que foi criada em meados de 2019 e entrou em vigor em 2020.

O que é saque aniversário?

De forma simples, o saque-aniversário do FGTS é uma modalidade de saque opcional criada pelo governo brasileiro, que permite ao trabalhador retirar parte do saldo do FGTS anualmente no mês do seu aniversário.

No entanto, a adesão ao saque-aniversário precisa cumprir alguns requisitos estabelecidos pelas regras do programa.

Ter conta ativa ou inativa no FGTS: O trabalhador precisa ter contas ativas ou inativas do FGTS para poder aderir ao saque-aniversário.

O trabalhador precisa ter contas ativas ou inativas do FGTS para poder aderir ao saque-aniversário. Aderir ao saque-aniversário: A adesão ao saque-aniversário é voluntária e deve ser feita pelo trabalhador. Ele pode fazer essa opção por meio do site da Caixa Econômica Federal, do aplicativo FGTS ou em uma agência do banco.

A adesão ao saque-aniversário é voluntária e deve ser feita pelo trabalhador. Ele pode fazer essa opção por meio do site da Caixa Econômica Federal, do aplicativo FGTS ou em uma agência do banco. Prazo para adesão: O trabalhador pode escolher aderir ao saque-aniversário a qualquer momento. No entanto, caso opte por essa modalidade, ele fica impedido de sacar o valor total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, recebendo apenas a multa de 40% sobre o saldo do FGTS.

Po isso, é importante destacar que, uma vez que o trabalhador opte pelo saque-aniversário, ele só poderá retornar à modalidade de saque-rescisão após cumprir um período de carência de dois anos a partir da data da adesão.

Então, pense bem se vale a pena optar por essa modalidade, ok?

Como é calculado o pagamento do FGTS?

Para começar, o empregador calcula o pagamento do FGTS considerando 8% do salário bruto do trabalhador. Em seguida, esse valor mensalmente na conta do FGTS do empregado.

Além do salário, o FGTS também incide sobre verbas trabalhistas como 13º salário, férias, adicional de férias e aviso prévio indenizado.

O cálculo é simples e direto, visando garantir a formação de uma poupança para o trabalhador, que poderá utilizar esses recursos em momentos específicos, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria, entre outras situações previstas em lei.

Conclusão: O pagamento antecipado do FGTS é realmente bom?

Sendo assim, a antecipação da distribuição dos lucros do FGTS pela Caixa Econômica Federal representa uma medida benéfica e inovadora, que proporciona vantagens tanto para os trabalhadores quanto para a economia do país.

Com a possibilidade de receber os rendimentos antes do previsto, os trabalhadores têm a chance de melhorar sua situação financeira, planejar suas finanças de forma mais estratégica e, consequentemente, contribuir para o crescimento econômico do Brasil.

Essa iniciativa demonstra o compromisso da Caixa em promover o bem-estar dos brasileiros e oferecer soluções que fazem a diferença no dia a dia das pessoas.