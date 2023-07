Notícias e Concursos Notícias

No mundo do colecionismo e das raridades, os leilões podem atingir valores impressionantes. Contudo, dessa vez, a sensação entre os aficionados é o leilão de um exclusivo par de tênis da Apple, que está sendo oferecido por incríveis R$237 mil.

Isso mesmo, um par de tênis da Apple está sendo vendido pelo preço de carros luxuosos.

Além disso, há diversos compradores interessados, segundo a Sotheby ‘s – empresa responsável pela venda.

Veja a seguir o que esse par de tênis da Apple tem de tão especial.

Par de tênis da Apple Sneakers: Uma Coleção Limitada

Os tênis em questão são parte da coleção limitada “Apple Sneakers”, que foi lançada há alguns anos como brinde exclusivo para os funcionários da gigante de tecnologia.

Com um design único e minimalista, ademais, os calçados se tornaram um item de desejo para os fãs da marca e para colecionadores em todo o mundo.

Mas, você pode estar se perguntando : “como um tênis vale tanto?” Pois bem, a verdade é que itens raros e colecionáveis mexem com o imaginário de uma gama de colecionadores que não se importam em pagar valores altos, desde que seja um produto exclusivo, como esses tênis da Apple.

De acordo com a Sotheby ‘s, organizadora do evento, a raridade e a exclusividade dos tênis da Apple são os principais fatores que impulsionam o valor exorbitante.



Além disso, a notoriedade da marca aumenta ainda mais o seu apelo para colecionadores.

Isso se deve ao fato de serem itens nunca comercializados ao público em geral.

Expectativas e Valorização do Colecionismo de Tecnologia Vintage

A expectativa é que a disputa pelos tênis alcance valores surpreendentes, pois o interesse por itens de tecnologia vintage tem crescido consideravelmente nos últimos anos.

Isso mostra como a paixão por marcas icônicas, como a Apple, transcende o mundo dos eletrônicos e alcança outras áreas, como a moda e o colecionismo.

Par de tênis da Apple: Um Item Único e de Valor Inestimável

Para os fãs da Apple e colecionadores de itens raros, esse leilão representa uma oportunidade única de possuir um pedaço da história da empresa.

Além de, é claro, agregar um item exclusivo à sua coleção.

No entanto, o valor exorbitante torna o acesso a esses tênis algo restrito a apenas alguns privilegiados.

Ainda que muitos não possam arcar com o valor astronômico do leilão, a notícia por si só já chama a atenção para a importância que a marca Apple exerce no imaginário popular.

Essa procura por itens exclusivos relacionados à empresa demonstra como a marca da maçã se tornou um ícone cultural ao redor do mundo.

Não é atoa que a empresa é recordista quando se fala em itens de tecnologia de luxo mais vendidos ao redor do mundo, não é mesmo?

A Marca que Perpetua seu Status como Ícone Tecnológico

Esse par de tênis da Apple é mais uma prova de que, para alguns, o fascínio pela marca vai além dos seus produtos eletrônicos.

Mostrando como a marca construiu uma identidade única e duradoura no mercado global.

Seja pelos seus inovadores gadgets ou por itens raros como esses tênis, a Apple continua atraindo a atenção e a paixão de seus admiradores.

Perpetuando, assim, seu status como uma das empresas mais emblemáticas da história recente da tecnologia.

Todavia, esse fenômeno não é exclusivo dos itens de tecnologia ou raros, como esse par de tênis da Apple, outros produtos e acessórios relacionados à marca também têm alcançado valores surpreendentes em leilões e mercado secundário.

Desde bonés e camisetas até protótipos de dispositivos não lançados, cada item associado à Apple carrega consigo a aura de uma empresa que ditou tendências.

E mudou a forma como interagimos com a tecnologia.

Em suma, a marca Apple continua a desempenhar um papel significativo na cultura contemporânea, e seu impacto vai muito além dos dispositivos que fabrica.

Os tênis exclusivos em leilão são apenas um exemplo do poder da marca em atrair atenção, valorização e devoção de seus seguidores.

Isso solidifica o seu lugar como uma das empresas mais influentes e reverenciadas na história da tecnologia moderna.

E como funciona a venda do par de tênis da Apple?

Os tênis exclusivos da Apple serão leiloados pela Sotheby ‘s.

Esse tipo de leilão é comumente realizado online, permitindo que colecionadores e interessados de todo o mundo participem e façam seus lances.

Consoante a Sotheby ‘s, o envio internacional está disponível, entretanto, os interessados terão que arcar com os impostos de importação. Para mais informações, acesse o site da organizadora do evento.

E aí, você pagaria esse valor por um par de tênis da Apple?