NOVA FERRAMENTA do WhatsApp PROMETE surpresas

Seria exagerado assumir que basicamente todos os cidadãos brasileiros estão familiarizados com o WhatsApp? Essa ideia surge do fato de que a maioria da população brasileira usa esse aplicativo de mensagens ativamente. Atualmente, o mensageiro conta com mais de 147 milhões de usuários no Brasil.

Os frequentes updates do WhatsApp são bem conhecidos por quem o utiliza regularmente, pois garantem um funcionamento ideal e apresentam novos recursos. Recentemente, uma nova funcionalidade foi anunciada, e ela promete transformar a maneira como usamos o aplicativo.

Quais foram as últimas atualizações do WhatsApp que já se tornaram um rebuliço entre os usuários?

O sucesso indiscutível do aplicativo no mercado tecnológico é notório. Lançado em 2009, o WhatsApp se tornou uma das plataformas sociais mais populares do mundo. Ademais, atualmente, pertence à Meta Platforms, antes conhecida como Facebook. A aquisição do mensageiro pela empresa de Mark Zuckerberg ocorreu em 2014, por US$19 bilhões.

Entretanto, para se manter no topo, o WhatsApp está constantemente em busca de melhorias. As atualizações desempenham um papel crucial nesse sentido, trazendo novas funções aos usuários.

Em 2023, diversas atualizações foram realizadas, proporcionando novidades como a possibilidade de recusar chamadas de números desconhecidos. Outras ferramentas também, como a edição de mensagens e transcrição de áudios estão fazendo sucesso. Essas melhorias tornaram o app ainda mais útil e funcional.

Recentemente, em 17 de julho, o WhatsApp lançou um recurso revolucionário: o envio de mensagens de vídeo. Semelhante às mensagens de áudio, essas mensagens de vídeo podem ter até 1 minuto de duração. Para enviá-las, basta pressionar o botão de áudio, que se transformará em uma câmera para gravar e enviar o vídeo.

Conheça novo recurso revolucionário do aplicativo de mensagem

É importante mencionar que a disponibilidade do novo recurso está sendo gradual, e alguns usuários podem não ter acesso imediato. No entanto, o WhatsApp informou que as mensagens de vídeo estarão totalmente disponíveis nas próximas semanas.



Você também pode gostar:

Letras diferentes que podem ser incríveis no WhatsApp

A customização do WhatsApp é algo que atrai muitos usuários, pois permite tornar o aplicativo mais agradável, interessante e funcional de acordo com suas preferências e necessidades. E o melhor é que é possível aprender como usar letras diferenciadas no mensageiro sem precisar baixar aplicativos extras.

Essa simplicidade no processo possibilita uma comunicação mais personalizada, refletindo a identidade de cada indivíduo e adicionando um toque único às conversas. Personalizar o aplicativo vai além do visual, podendo também auxiliar na organização e priorização de contatos e conversas importantes.

Para utilizar letras diferentes no WhatsApp, o próprio aplicativo oferece algumas opções de formatação, como:

Negrito (é preciso colocar o texto entre asteriscos *);

Itálico (entre underscores _);

Tachado (entre tils ~);

Fonte mono espaçada (entre crases -).

Outras formas de personalização do aplicativo de mensagens

Ademais, há o site “Beautiful Fonts”, que possibilita uma personalização ainda mais elaborada das conversas no WhatsApp, convertendo textos em diversas fontes. Essa ferramenta permite estilos únicos nas mensagens antes de enviá-las para os contatos, sem a necessidade de baixar aplicativos duvidosos.

O uso do “Beautiful Fonts” é seguro e simples, bastando adicionar o texto desejado e selecionar a fonte preferida. O site faz a conversão automaticamente, e você pode copiar o texto modificado e colá-lo no WhatsApp Web. Com isso, é possível surpreender amigos e contatos com textos personalizados e estilosos.

Essas opções de personalização tornam as conversas no WhatsApp ainda mais interessantes e atraentes, permitindo que cada pessoa se expresse de maneira única e criativa. Aproveite essas ferramentas para dar um toque especial às suas conversas no aplicativo.