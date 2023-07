nova função chega ao app

Um notícia pegou os usuários do aplicativo de comunicações mais popular no Brasil: é possível enviar mensagem de vídeo no WhatsApp. Assim, a função entrou no ar nesta quinta (27), para os usuários que participam do programa beta de testes.

Então, se você quer saber como opera a nova função, e quando estará disponível, confira nosso conteúdo completo. Deixamos esta e outras ferramentas nativas do app que podem ser muito úteis para suas comunicações.

Agora é possível enviar mensagem de vídeo no WhatsApp

A cada novo ano, várias funções foram adicionadas ao aplicativo WhatsApp, para trazer novidades aos usuários. Essa é uma forma do app se manter sempre em alta e manter a popularidade em alta e facilitar a rotina de quem depende da plataforma.

Nesta quinta feira (27), a equipe de desenvolvedores do aplicativo de comunicações liberou uma nova função para os usuários. Agora, será possível enviar mensagem de vídeo no WhatsApp, no meio das janelas de conversas tradicionais.

Ao contrário da função tradicional, os vídeos terão duração de até 1 minuto, e contarão com áudio integrado. Apesar de ainda estar na fase de testes, alguns usuários já estão recebendo a atualização em seus aplicativos.

Como funciona o envio de mensagem de vídeo no WhatsApp

Da mesma forma que com as figurinhas e áudios, agora você poderá enviar vídeos de até um minuto direto nas conversas. O recurso está em fase final de testes para a versão beta do aplicativo, com os usuários que realizam análises preliminares.

Dessa maneira, os vídeos ficarão em um layout circular na própria conversa, com áudios incluídos na reprodução. Ele funcionará de forma integrada, e estará disponível para todos os usuários até o próximo mês.



Como uma forma de inovar na comunicação, o WhatsApp normalmente recebe novas funções e melhorias para as conversas. Se você gosta de pegar as novidades no início, vale a pena se inscrever no projeto de beta teste da Google Play Store.

Como mandar mensagem de vídeo no WhatsApp

Aprender como enviar mensagem de vídeo no WhatsApp é bem simples, já que o recurso irá operar de forma nativa na plataforma. Assim, a função estará disponível no mesmo botão onde você envia os áudios em suas conversas.

Portanto, basta tocar no botão e deslizar para cima, e a câmera irá abrir para gravar o vídeo. Então, grave o conteúdo com áudio e pressione o botão de enviar para adicionar o conteúdo à sua conversa.

Melhores funções do WhatsApp em 2023

Ainda, além da nova função de enviar mensagem de vídeo no WhatsApp, existem outras que são muito úteis. Assim, deixamos uma lista com algumas delas, para você conhecer e começar a testar agora mesmo em seu aplicativo:

Ouvir áudios fora do chat;

Criação de comunidades no aplicativo;

Evitar a notificação de saída dos grupos;

Integração de inteligência artificial;

Limite de tempo de 2 dias para apagar mensagens;

Administradores de grupo podem apagar mensagens.

Ainda, existem vários outros tipos de funções muito úteis no aplicativo, além de enviar mensagens de vídeo no WhatsApp. Portanto, vale a pena descobrir como elas podem ajudar em suas tarefas diárias, atendimento de clientes na empresa e facilidade de comunicação.

Quais as novas funções do WhatsApp em 2023?

Além do envio de mensagem de vídeo no WhatsApp, existem outras atualizações importantes do aplicativo em 2023. Portanto, confira quais as funções que entraram para o app neste ano e se tornaram populares.

Biometria e senha

Uma das funções que entraram no app em 2023, além de enviar mensagem de vídeo no WhatsApp é o bloqueio por biometria. Dessa maneira, você consegue bloquear o aplicativo e suas conversas além da senha geral do aparelho.

Então, toda vez que precisar abrir o app, poderá adicionar um bloqueio extra usando sua digital cadastrada no celular. Com isso, é possível aumentar ainda mais a camada de proteção para suas informações e conteúdos.

Transcrição de áudios

Para quem não gosta de escutar os áudios no WhatsApp, em 2023 o aplicativo ganhou a função de transcrição. Dessa maneira, você pode ler ao invés de ter que escutar totalmente as mensagens que receber.

Atualmente, o recurso está entrando aos poucos no aplicativo, e alguns usuários tanto do Android quanto iOS já podem começar a experimentar. A estimativa é de que em até dois meses todos os usuários já estejam com essa função ativa no app.

Edição de mensagens

Ainda, em 2023 o WhatsApp recebeu também a possibilidade de edição de mensagens no aplicativo. Por exemplo, se você enviou uma frase errada, não precisará mandar outra para corrigir, poderá editar a inicial.

Dessa maneira, o recurso ainda está em fase de inclusão no aplicativo, e somente alguns usuários podem acessar a função. Desde maio está neste processo, e a previsão é de que nos próximos meses esteja de forma nativa na plataforma.

Ocultar informações de status e online

Depois de muitos pedidos dos usuários, uma das melhores funções que o app ganhou neste ano é a proteção das informações. Assim, você já consegue esconder seu status online para todos, deixar somente para seus contatos, ou disponível para que vejam.

Além disso, você também consegue ocultar suas informações somente para contatos específicos. Se quiser fugir de alguém inconveniente, pode manter somente essa pessoa longe de seus conteúdos e visualizações.

Enquetes e respostas

Enfim, além da chegada da mensagem de vídeo no WhatsApp, as enquetes também estão presentes nos grupos de conversas do aplicativo. Dessa maneira, os usuários podem votar em perguntas que outros participantes criam dentro dos chats.

Porém, agora é possível criar enquetes com resposta única, manter um tempo maior para receber respostas, e acompanhar a enquete antes dela encerrar. Com isso, o app ampliou as opções para esta funcionalidade.

Por fim, não deixe de explorar mais conteúdos para ficar por dentro das principais novidades de tecnologia. Assim, você não perde nenhuma tendência, e encontra funções, aplicativos e outras ferramentas para facilitarem muito sua rotina.