NOVA MUDANÇA no Bolsa Família surpreende a todos; entenda

O Bolsa Família vem passando por constantes aprimoramentos, com o intuito de entregar benefícios para as famílias que são consideradas em situação de vulnerabilidade. Recentemente, novas alterações, visando aqueles que buscam um emprego fixo, foram incluídas no programa.

Se você faz parte do grupo de brasileiros que recebe o Bolsa Família e que deseja conquistar um emprego de carteira assinada, leia este texto e entenda quais são as alterações no Bolsa Família com foco nos trabalhadores.

Recebe Bolsa Família e está em busca de um emprego? Entenda as mudanças

Sabemos que a situação de muitos brasileiros é bastante difícil. A baixa empregabilidade, somada à baixa renda, criam cenários vulneráveis e difíceis de serem administrados. No entanto, eventualmente alguns trabalhadores encontram oportunidades de trabalhar com carteira assinada, levando mais sustento e subsídios para as suas famílias.

Muitos desses trabalhadores também recebem o Bolsa Família, e acabam se questionando se o programa será cancelado a partir do momento em que algum familiar conquistar o tão sonhado emprego fixo.

Porém, com as mudanças que vêm ocorrendo no programa, esta deixa de ser a preocupação de muitos trabalhadores. Isso porque, agora, mesmo que um beneficiário do Bolsa Família conquiste o seu emprego, ele ainda pode ser mantido no programa por até 2 anos.

A ideia é que as famílias continuem recebendo ao menos a metade do valor do Bolsa Família, com o propósito de garantir subsídios para o sustento de todos os membros. Dessa maneira, a adaptação ao novo emprego e a construção de uma carreira sólida terá um tempo hábil para acontecer.

Como funciona a manutenção do Bolsa Família nesse caso?

A modalidade intitulada como Regra de Proteção funciona de uma forma simples: se um membro da família conquista um emprego, ou até mais membros conquistam um emprego, e a renda familiar por pessoa ainda é menor do que meio salário mínimo, ou seja, R$ 660, a família é mantida no programa.

No entanto, ao invés de receber o valor cheio, de antes da empregabilidade dos familiares, agora passa a receber apenas a metade. De qualquer modo, é um valor que pode fazer toda a diferença, especialmente nessa fase de adaptação a um emprego novo.

Em contrapartida, é importante ter em mente que esse pagamento do Bolsa Família só será mantido se a renda não ultrapassar meio salário mínimo por pessoa. Isso quer dizer que, se dentro desses 2 anos a família subir ainda mais o seu patamar de renda, o programa será cancelado imediatamente.

Afinal, será deduzida a ideia de que a família já está em condições de manter as suas necessidades básicas sozinha, e que o Governo não precisa mais fazer a transferência de renda nesses casos.



Você também pode gostar:

Portanto, se você recebe o Bolsa Família e está em busca do seu emprego, não pare de buscá-lo! Pois além de ter uma oportunidade de carteira assinada, quando encontrar, você também poderá manter o pagamento do benefício, como um suporte a mais, por um tempo.