NOVA OPÇÃO de sacar o benefício do Bolsa Família saiu e brasileiros comemoram

O Bolsa Família, um programa de assistência social que tem desempenhado um papel crucial na redução da pobreza e da fome no Brasil, acaba de anunciar uma mudança significativa: os beneficiários agora podem sacar seus benefícios em qualquer instituição bancária licenciada. Nesse sentido, essa mudança é um desvio notável da prática anterior, que permitia saques apenas em Correspondentes Caixa, casas lotéricas e através do aplicativo Caixa Tem.

Mudanças Importantes no Sistema de Saque do Bolsa Família

Com essa nova regra, as agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia estão agora habilitadas para integrar o serviço do Bolsa Família. A presidente da Caixa, Maria Serrano, anunciou a colaboração entre os quatro bancos federais na última quarta-feira (19), afirmando que a ação trará benefícios significativos para a população.

Dessa forma, embora o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia sejam específicos para certas regiões, todos os bancos visam facilitar o saque do benefício e ampliar as opções para cada localidade. Inicialmente, a integração começará primeiro nas lotéricas Caixa e depois se expandirá para 9 mil agências bancárias e 13 mil unidades lotéricas, totalizando 22 mil unidades, segundo Serrano.

Opções de Saque Atualizadas

Com a nova regra, as opções de saque agora incluem:

Cartão do Auxílio Brasil; Cartão antigo do Bolsa Família; Aplicativo Caixa Tem; Retirada sem o cartão, gerando um código pelo Caixa Tem; Saque em uma agência bancária escolhida pelo beneficiário.

Quando o Saque do Bolsa Família Pode ser Realizado?

Os saques do programa podem ser feitos assim que o NIS (Número de Identificação Social) corresponder ao seu. Portanto, confira as datas de saque:

NIS de final 1: 18 de julho;

NIS de final 2: 19 de julho;

NIS de final 3: 20 de julho;

NIS de final 4: 21 de julho;

NIS de final 5: 24 de julho;

NIS de final 6: 25 de julho;

NIS de final 7: 26 de julho;

NIS de final 8: 27 de julho;

NIS de final 9: 28 de julho;

NIS de final 0: 31 de julho.

Em síntese, esta nova opção de saque do Bolsa Família representa uma revolução no sistema de benefícios, oferecendo maior conveniência e flexibilidade para os beneficiários. A medida foi recebida com entusiasmo pelos brasileiros, que agora têm mais opções para acessar seus benefícios.