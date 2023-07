Nova tecnologia Li-Fi pode acabar com o Wi-Fi (Entenda!)

O Wi-Fi é uma tecnologia de rede que não utiliza fios que torna possível conectar uma série de dispositivos, como smartphones, computadores, tablets, impressoras, entre outros, à internet. Todavia, ele foi criado a mais de 25 anos e está presente nos dias atuais em uma grande variedade de equipamentos e aparelhos eletrônicos.

A princípio, há uma série de pesquisas que procuram desenvolver outros tipos de tecnologia, que prometem ser mais rápidas, inovadoras e mais eficientes. O Light Fidelity (Li-FI), por exemplo, promete deixar o Wi-Fi obsoleto em pouco tempo. Ele é 100 vezes mais veloz e há uma certa diferenciação em sua transmissão de dados e informações.

Desse modo, estima-se que o Li-Fi alcance cerca de 224 GB por segundo. A nova tecnologia é bastante inovadora, visto que sua transmissão deverá ser feita através da luz, o que não acontece com o tradicional Wi-Fi que emprega ondas de rádio. Ele também pode utilizar o infravermelho e deve ser adotado em pouco tempo.

Vale ressaltar que o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), aprovou o novo padrão 802.11bb, que promove a utilização massiva do Li-FI, para ser empregado de maneira usual. De fato, a nova tecnologia apresenta inúmeras vantagens, com uma maior velocidade, trazendo vários benefícios aos usuários.

Será o fim do Wi-Fi?

O Li-Fi se diferencia do tradicional Wi-Fi em outras características, como uma largura de banda maior. Isso se deve ao fato de que o espectro de luz é maior do que as ondas de rádio. Sendo assim, com esse tipo de tecnologia, é possível ligar vários dispositivos ao mesmo tempo. Neste caso, não haverá uma perda da velocidade.

Ademais, o Li-Fi é muito mais seguro, já que não se prolonga pelas paredes, o que dificulta exponencialmente a interceptação de dados e maiores informações. Também é mais difícil de sofrer interferência de aparelhos e equipamentos eletromagnéticos. Sendo assim, ele apresenta mais benefícios que o Wi-Fi.

Analogamente, uma outra vantagem do Li-Fi frente ao Wi-Fi, é a de que pode-se utilizá-lo amplamente em ambientes que anteriormente não davam acesso à rede Wi-Fi. Neste caso, podemos citar os aviões, hospitais, usinas nucleares, entre outros. Há uma proibição das ondas de rádio nestas situações por questões de segurança.

Embora a tecnologia apresenta uma série de inovações, como uma maior rapidez e segurança na transmissão de dados, o Li-Fi possui algumas desvantagens. Podemos destacar o contato direto com o equipamento, já que se houver algum obstáculo, ou até uma parede, ele irá finalizar a conexão. Seu alcance também é menor.



Utilidade do Li-Fi

Por conta de algumas desvantagens relacionadas a utilização dessa tecnologia, não houve uma maior disseminação do Li-FI, ou seja, ele ainda não é tão popular quanto o Wi-Fi. Entretanto, espera-se que em um curto período de tempo ele possa chegar a milhões de usuários em todo o mundo, sendo amplamente empregado.

Dessa maneira, é conveniente mencionar que o Li-Fi poderia atuar em conjunto com o Wi-Fi. De fato, as ondas de rádio podem ser empregues em ambientes cheios, com várias paredes. A nova tecnologia pode ser bastante útil em um trabalho onde é necessário fazer um download ou upload de grandes arquivos.

Existem alguns setores onde o Li-Fi pode sobressair, principalmente onde a segurança é fundamental. No entanto, essa tecnologia ainda deve sofrer algumas atualizações, visto que não está pronta para o seu uso popular. Deve-se observar que seu uso por grandes empresas e órgãos de governo não está descartado.

Em síntese, o Li-Fi, pode, no futuro, ter uma implicação de maneiras diferenciadas, até mesmo criativas, no dia a dia das pessoas e de ambientes corporativos. A tecnologia poderá estar presente em uma série de produtos e equipamentos, ampliando exponencialmente o alcance das conexões da rede em questão.

Promessa tecnológica

A tecnologia Li-Fi promete a seus usuários uma conexão com a internet feita através da luz. Estima-se que ela seja muito mais veloz e segura, o que pode revolucionar o setor. Espera-se que ela seja empregue em diversos dispositivos nos próximos anos. Como utiliza frequências da luz, poderá funcionar junto a uma estrutura já criada.

Em conclusão, o Li-Fi poderá gerar uma maior economia energética nas residências, visto que não é necessário a utilização de roteadores, antenas, repetidores de sinal, etc. Aliás, haverá um grande aumento no desempenho de rede, com uma transmissão de dados e informações de cerca de 224 GB por segundo.