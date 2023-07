Novak Djokovic e Carlos Alcaraz se enfrentam na final de Wimbledon

To momento era dele. Se Novak Djokovic seria parado nas semifinais de Wimbledon, se seu oponente muito mais jovem e mais forte, Jannik Pecadoriria mudar as coisas na sexta-feira, o retorno monumental necessário precisaria começar imediatamente.

Djokovic sabia disso. O pecador sabia disso. Os cerca de 15.000 espectadores da quadra central sabiam disso.

Depois de pegar os dois primeiros sets, Djokovic perdia por 5–4 no terceiro, e um forehand falhado fez o jogo marcar 15–40 quando ele sacou. Duas chances para Sinner finalmente quebrar. Duas chances para ele realmente fazer um set. Djokovic acertou uma falta, o que provocou alguns sons de aprovação nas arquibancadas. Djokovic sarcasticamente usou sua raquete e a bola para aplaudir os fabricantes de barulho, então mostrou o polegar para cima.

Ele pode apoiar qualquer bravata. Djokovic simplesmente não perde no All England Club ultimamente. Ou em qualquer torneio do Grand Slam, aliás. Então ele calmamente conquistou os próximos quatro pontos para reivindicar aquele jogo, olhou para a multidão e fingiu zombeteiramente enxugar uma lágrima. Vinte minutos depois, a partida terminou e o 6-3, 6-4, 7-6 (4) vitória over Sinner permitiu que Djokovic se aproximasse do oitavo título em Wimbledon, o quinto consecutivo, empatando o recorde.

“O terceiro set poderia ter sido do seu jeito”, disse Djokovic, que enfrentará o número 1 do ranking Carlos Alcaraz para o troféu no domingo. “Foi realmente, realmente, muita pressão.”

Alcaraz mostrou cada pedacinho de seus muitos talentos, incluindo ganhar 17 de 20 pontos ao sacar e volear, ao derrotar o número 3 Daniel Medvedev 6-3, 6-3, 6-3 na sexta-feira para chegar à sua primeira final no torneio principal em quadra de grama.

Novak Djokovic abraça Jannik Sinner depois de vencer a semifinal de simples masculino.LAPRESSE

Enquanto Djokovic, um sérvio de 36 anos, busca o 24º título individual do Grand Slam, Alcaraz, um espanhol de 20 anos, busca o segundo depois de vencer o Aberto dos Estados Unidos em setembro passado.

“O que posso dizer? Todo mundo sabe a lenda que ele é”, disse Alcaraz sobre Djokovic. “Vai ser muito, muito difícil. Mas eu vou lutar. … Vou acreditar em mim mesmo, vou acreditar que posso vencê-lo aqui.”

Ninguém consegue vencer Djokovic em Wimbledon desde 2017. E ninguém consegue vencê-lo na quadra central desde 2013.

Contra o Pecador, Djokovic repetidamente se livrou de possíveis problemas, salvando todos os seis break points que enfrentou, para chegar à sua nona final no All England Club. É também sua 35ª final em todos os torneios do Grand Slam, mais do que qualquer homem ou mulher na história do tênis.

Por melhor que seja como retornador, por mais excelente que seja sua defesa – repetidamente, ele corria, se inclinava e se esticava para chegar a uma bola que prolongava um ponto até que Sinner cometeu um erro – Djokovic possui um saque que pode ser o parte de seu jogo, ele melhorou ao longo de sua carreira.

Isso foi mostrado na sexta-feira, e é mostrado ao longo desta quinzena: em sua meia dúzia de partidas durante o torneio, Djokovic ganhou 100 de seus 103 jogos de serviço e salvou 16 de 19 pontos de interrupção.

“Nos momentos de pressão, ele estava jogando muito bem. não falta— disse Sinner. — É ele.

A diferença de idade entre Djokovic e Sinner, 21, foi a maior entre os semifinalistas masculinos de Wimbledon na era Open, que começou em 1968. Djokovic seria o campeão mais velho em Wimbledon desde que os profissionais foram autorizados a competir naquele ano. “Eu sinto que 36 são os novos 26, eu acho”, disse Djokovic. “Isso é bom.”

Sinner é aquele que acertou saques a até 132 mph e acertou uma falha que bateu contra a placa de leitura de velocidade em um canto da arena com tanta força que parecia que ele poderia ter quebrado a coisa. O que mais preocupa Sinner: foi seguido por outra falta em um jogo de serviço que ele perdeu para 2 a 1 no segundo set.

Na verdade, por mais talentoso que Sinner seja, ele não gerou mais frustração para Djokovic do que o árbitro de cadeira Richard Haigh.

Em um jogo em que Djokovic enfrentaria – e apagaria – um break point, ele argumentou sem sucesso depois de perder um ponto porque Haigh o chamou para obstáculo por soltar um longo grito enquanto a bola ainda estava em jogo. Momentos depois, Haigh emitiu um aviso a Djokovic por deixar o relógio de saque expirar.

“Foi um jogo muito estressante para mim sobreviver e meio que superar. Foi super importante”, disse Djokovic, que achou que a chamada de impedimento estava incorreta depois de ver um replay e Haigh precisava “reconhecer o momento um pouco mais ” em vez de emitir o aviso de tempo. “Felizmente para mim, fiquei calmo.”

Carlos Alcaraz comemora um ponto contra Daniil Medvedev durante a semifinal de simples masculino.LAPRESSE

De fato, ele o fez, continuando sua tentativa de ingressar Roger Federer como os únicos homens a ganhar oito troféus de simples em Wimbledon. Martina Navratilova venceu o campeonato feminino nove vezes.

Djokovic conquistou o título principal nº 22 no Aberto da Austrália em janeiro e o nº 23 no Aberto da França em junho – seus tênis de Wimbledon têm um pequeno “23” estampado na lateral – depois de ultrapassar Alcaraz nas semifinais em Roland Garros.

Se Djokovic vencer no domingo, ele irá para o Aberto dos Estados Unidos em agosto com a chance de disputar o primeiro Grand Slam do ano por um homem desde Rod Laver em 1969.

Com o teto retrátil do estádio principal fechado por causa da chuva do lado de fora, a grama estava escorregadia durante Djokovic x Sinner. Sinner escorregou no primeiro ponto; Djokovic no terceiro. E isso continuou acontecendo com os dois. Eles batiam repetidamente nas solas dos sapatos com as raquetes para tentar remover a grama e a sujeira que ficavam presas ali.

Enfrentar Djokovic representou um aumento significativo no nível de competição para Sinner. Até sexta-feira, além de não ter enfrentado nenhum cabeça-de-chave, havia enfrentado adversários com estas classificações: 79º, 85º, 98º e 111º.

Ninguém em meio século de história de rankings computadorizados de tênis – masculino e feminino – passou mais semanas como número 1 do que Djokovic, que atualmente é o número 2. Mas esse número não reflete sua forma no momento.

Este foi o Djokovic 46ª semifinal importante e o de Sinner primeiro, e isso parecia óbvio nos momentos mais cruciais.

Sinner estava bem perto de chegar a esse estágio há um ano no All England Club: ele conquistou uma vantagem de dois sets nas quartas de final contra Djokovic, que voltou para vencer em cinco.

Esse tipo de trabalho não era necessário esta tarde. Djokovic nunca deixou chegar a isso.