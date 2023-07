Novak Djokovic em Wimbledon: Quantos títulos ele conquistou e suas chances de vencer este ano?

Novak Djokovic ainda está no caminho para continuar seu domínio em Wimbledon enquanto se prepara para a semifinal com Jannik Pecador.

Djokovicque conquistou os últimos quatro títulos de simples masculinos em Wimbledon, derrotou Andrey Rublev nas quartas-de-final, ficando a uma vitória de mais uma finalização.

O sérvio derrotado rublev por 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 na terça-feira, o que garantiu um recorde igualando a 46ª semifinal importante, igualando Roger Federerregistro de.

“Eu amo isso,” Djokovic disse após o jogo quando questionado sobre ser alvo de uma virada. “Acho que qualquer tenista quer estar em uma posição em que todos querem vencer contra você. Acho que é um privilégio, pois Billie John [King] disse. A pressão faz parte do que fazemos, faz parte do nosso esporte. Nunca vai acabar… Eu sei que eles querem escalpelar, querem ganhar. Mas isso não está acontecendo, ainda.”

Djokovic não mostra sinais de desaceleração, e ainda podemos ver uma final superestrela entre o sérvio e o espanhol Carlos Alcarazcom o par atualmente disputando o primeiro lugar no ranking.

Recorde de troféus de Djokovic

Djokovic está agora a duas vitórias de ganhar mais um título de Wimbledon, o que o tornaria o jogador masculino de maior sucesso em Wimbledon. Federer atualmente detém o recorde com oito títulos, com Djokovic atualmente em sete vitórias.

O jogador de 36 anos tem 23 títulos de Grand Slam no total, incluindo sete títulos de Wimbledon, 10 títulos do Aberto da Austrália, três do Aberto da França e três do Aberto dos Estados Unidos.

Djokovic já detém o recorde de títulos de Grand Slam masculinos, ficando um título à frente de Rafael Nadal e dois à frente do agora aposentado Federer.

Djokovic detém 39 recordes de tênis masculino e detém mais quatro recordes conjuntos. Com 36 anos e ainda não eliminado, o sérvio é o jogador individual masculino de maior sucesso na história do tênis em termos de vitórias em Grand Slam, e ainda está aumentando seu recorde, que provavelmente não será superado por algum tempo.

Nadal está prestes a se aposentar em breve e, além do espanhol, o maior número de vitórias em Grand Slam para um jogador ativo é três (Andy Murray e Stan Wawrinka), colocando-os 20 a menos de Djokovic.