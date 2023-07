Novak Djokovic inspira o grande mestre de xadrez Gukesh D, de 17 anos, a quebrar um recorde histórico

Gukesh Do grande mestre de xadrez de 17 anos, ganhou as manchetes recentemente ao quebrar um recorde de ninguém menos que Magnus Carlsentornando-se o jogador mais jovem a atingir uma classificação Elo de 2750. Em uma entrevista reveladora, o jovem talento revelou que encontra inspiração em ninguém menos que a lenda do tênis Novak Djokovicparticularmente em um aspecto fundamental crucial para se destacar no xadrez.

Xadrez e tênis compartilham algumas semelhanças, principalmente a exigência de agudeza mental constante durante o jogo. Não é surpresa, então, que Djokovic, com sua incrível força mental, sirva de modelo para a estrela do xadrez em ascensão.

Um dos momentos mais inspiradores de Djokovic foi durante o Wimbledon 2019 final, onde enfrentou dois match points contra o lendário Roger Federer. Em uma demonstração de notável fortaleza mental, Djokovic manteve a calma e saiu vitorioso. Este momento icônico deixou um impacto duradouro em Gukesh D, que mencionou: “Nunca posso esquecer como ele (Djokovic) salvou dois match points para vencer a final de Wimbledon de 2019 (contra Roger Federer).”

Enquanto Gukesh continua sua jornada para se tornar um dos melhores enxadristas do mundo, ele busca inspiração na incrível demonstração de resiliência mental de Djokovic na quadra de tênis.

Pai de Nole espera que seu filho se aposente em 2024

Embora o legado do tênis de Djokovic permaneça inigualável, seu pai, Srdjan, recentemente expressou seu desejo de que a estrela do tênis se aposentasse até o final de 2024, acreditando que ele realizou tudo o que desejava no esporte. No entanto, a decisão de Djokovic sobre a aposentadoria provavelmente dependerá de seu desempenho na próxima temporada, já que ele sempre foi motivado a alcançar os maiores recordes no tênis.

No mundo do xadrez e do tênis, o jogo mental é tão crucial quanto a proeza física, e Gukesh D encontrou um mentor inspirador em Novak Djokovic, cuja resiliência e determinação continuam a impressionar fãs em todo o mundo.